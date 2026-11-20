Утром 20 ноября в районе польского населённого пункта Хмелек раздался мощный взрыв.

В воздушное пространство страны, по всей вероятности, залетела российская ракета во время массированной атаки на Украину, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Оперативного командования Вооружённых сил Польши и ряд польских СМИ.

Несколько раз ночью и утром Правительственный центр безопасности Польши (RCB) рассылал предупреждения жителям отдельных уездов Люблинского и Подкарпатского воеводств в связи с российской воздушной атакой на Украину.

В Польше повысили готовность системы противовоздушной обороны. Для патрулирования и реагирования на возможные угрозы в небо подняли военную авиацию.

Позже Оперативное командование видов Вооружённых сил Польши сообщило, что вблизи населённого пункта Хмелек в Белгорайском уезде мог упасть неизвестный объект. В сети распространяется видео, на котором видна вспышка и взрыв.

В то же время украинские мониторинговые ресурсы заявили, что одна из российских ракет якобы пересекла государственную границу и вошла в воздушное пространство Польши.

«В связи с подозрением в нарушении воздушного пространства Польши неидентифицированным летающим аппаратом информация о воздушной угрозе была передана в Центр безопасности правительства. Продолжается проверка для подтверждения записей радиолокационной системы и, при необходимости, принятия мер по противодействию потенциальной угрозе», — сообщили в командовании ВС Польши.

An explosion was captured on CCTV at approximately 6:35 AM near Chmielek, in Biłgoraj County, eastern Poland. The explosion is visible on the right-hand side of the footage, which appears to show a sudden flash followed by a blast. Chmielek is located approximately 97 km from Lublin in a straight line, or around 110–120 km by road. — GeoInsider (@InsiderGeo) November 20, 2026