В результате комплекса мер таможенного контроля, проведенных сотрудниками Товузского таможенного управления, были выявлены товары, ввезенные на территорию страны без декларирования в таможенных органах.

На таможенном посту «Красный мост» сотрудники управления досмотрели транспортное средство, прибывшее из Германии в Азербайджан. В ходе осмотра возникли подозрения, послужившие основанием для проведения дополнительной проверки, сообщает 1news.az со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана.

В ходе таможенной проверки в транспортном средстве было обнаружено значительное количество товаров 39 наименований, не задекларированных в установленном порядке. Среди них - лекарственные препараты, витамины, алкогольные напитки и сигареты.

По данному факту проводится расследование.