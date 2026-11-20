В повестке нет вопроса о закреплении стремления к членству в Евросоюзе в новой Конституции, сейчас у нас нет в этом необходимости.

Об этом заявил в интервью Общественному телевидению Армении секретарь Совета безопасности Ален Симонян.

На вопрос, как он относится к тезису бывшего секретаря Совета безопасности Армена Григоряна о том, что чем больше мы пытаемся сблизиться с Западом, тем сильнее оказываемся в объятиях Москвы, в подтверждение чего тот приводит пример 2013 года, когда Серж Саргсян, ведший переговоры о Соглашении об ассоциации с ЕС, за одну ночь изменил решение и Армения вступила в Таможенный союз, Симонян ответил: «Я с уважением отношусь к его позиции, поскольку он и раньше высказывал подобные идеи, но у меня есть два вопроса: а что он делал все эти последние 8 лет, разве не пытался сблизиться с Западом?

Тогда возникает вопрос: чем он занимался? Сказать, что он делал что-то сбалансированное, было бы ложью, потому что такого не было. Он не проводил сбалансированную политику, он был одним из сторонников проевропейского курса. Так чем же он занимался последние 8 лет, что он делал в рамках этого тезиса?

И второе: пример 2013 года неуместен, потому что, когда у тебя есть избранная власть и твоя власть не назначается из Брюсселя, Москвы, Вашингтона или какой-либо другой столицы, ты сам решаешь, что делать».

Источник: news.am