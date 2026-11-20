Азербайджанский паратхэквондист Сабир Зейналов завоевал золотую медаль на чемпионате мира в Муджу (Южная Корея).

Как сообщили в Национальном паралимпийском комитете АР, спортсмен, выступавший в весовой категории 58 кг, вышел в финал, одержав победу в 1/8 финала над представителем Индии Мохитом Сингхом, в 1/4 финала — над представителем Монголии Тэмирбеком Хаулетом, а в полуфинале — над представителем Тайваня Сяо Сян-Вэнем.

В решающей схватке за «золото» азербайджанский боец взял верх над действующим паралимпийским чемпионом из Израиля Асафом Ясуром, став чемпионом мира.