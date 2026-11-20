Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва подписал указ об отмене шестидневной рабочей недели с последующим переходом на пятидневку.

Об этом сообщил портал G1 со ссылкой на официальный вестник страны.

Согласно данным правительства, меры затронут 14,8 млн работников. Министр труда Бразилии Луис Маринью добавил, что в 2027 году также будет сокращена недельная нагрузка с 44 до 40 рабочих часов для сотрудников, работающих по пятидневному графику.

Отмечается, что подписанный указ стал первым общим сокращением рабочего времени за 38 лет со времен принятия конституции 1988 года, когда продолжительность рабочей недели была сокращена с 48 до 44 часов.