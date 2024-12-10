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Названа сумма возврата части НДС потребителям в Азербайджане

First News Media21:00 - Сегодня
Названа сумма возврата части НДС потребителям в Азербайджане

За январь-ноябрь текущего года потребителям, являющимся физическими лицами, возвращено 160 млн 277,7 тыс. манатов от части НДС за товары, приобретенные в объектах розничной торговли или общественного питания (за исключением нефтепродуктов, автомобилей, алкогольных напитков и табачных изделий), а также за медицинские услуги, оказываемые медицинскими учреждениями и физическими лицами, занимающимися частной медицинской практикой.

Об этом говрится в сообщении Государственной налоговой службы Азербайджана.

Согласно информации, в результате реализации проекта по возврату части НДС значительно возрос удельный вес безналичных платежей в сфере розничной торговли, общественного питания и медицинских услуг.

Кроме того, в результате расширения сферы действия этого проекта продолжается процесс возврата части уплаченного НДС за жилые и нежилые участки, приобретенные в безналичном порядке потребителями, являющимися физическими лицами, у лиц, осуществляющих строительную деятельность на территории страны. За январь-ноябрь 2024 года возвращенный объем части НДС за жилые и нежилые участки, приобретенные в безналичном порядке, составил более 21 миллиона 301,7 тысячи манатов.

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