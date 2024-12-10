От работы в горячих точках до пропаганды культурного наследия Карабаха – ИНТЕРВЬЮ с Шакиром Эминбейли – ФОТО

Шакир Эминбейли – личность многогранная и яркая. Его биография включает работу в журналистике, в том числе в горячих точках, организацию масштабных мероприятий, и развитие проектов, направленных на сохранение культурного наследия Азербайджана.

Он приложил руку к созданию памятника Жан-Клоду Ван Дамму в селе Вандам, что стало не просто оригинальной идеей, но и поводом для широкой известности региона. Шакир также был одним из тех, кто организовывал приезд Владимира Зеленского в Азербайджан в 2018 году, еще до его президентства.

В ходе беседы мы затронули темы, связанные с войной, журналистикой и культурой, а также узнали, чем в данный момент занимается этот человек, который не боится идти против шаблонов и превращать смелые идеи в реальность.

– На протяжении своей жизни вы занимались различной деятельностью и всегда были в поле зрения общественности. Но в последнее время вы ушли в тень. Расскажите, чем занимаетесь на данный момент?

– В принципе, я всегда предпочитал быть в тени и никогда не любил быть на первых ролях. Долгие годы заниматься одной и той же сферой утомительно, особенно когда мир вокруг постоянно меняется. В определенный момент ты понимаешь, что нужно завершить один этап и перейти к следующему. У меня всегда так: один проект постепенно перетекает в другой. В последние годы я был сосредоточен на своем культурном проекте «Art Zone».

Недавно мне повезло познакомиться с одним выдающимся человеком, который, на мой взгляд, очень нужен Азербайджану. Это Ульви Касимов. Он азербайджанец, который большую часть времени проводит за пределами родины. В конце 1980-х он уехал учиться в Москву, где окончил Московский государственный технический университет имени Баумана. В России он занимал различные посты – как государственные, так и в частном секторе.

Мы с Ульви познакомились, и я решил обсудить с ним свои планы и дальнейшие шаги. Почему именно с ним? Дело в том, что он является владельцем доменной зоны .art, которую он приобрел за очень большие деньги. Как можно судить из названия, этот домен объединяет людей, заинтересованных в искусстве.

Во время нашей первой встречи он рассказал мне о своем проекте karabakh.art, который впоследствии мы стали развивать вместе. Это платформа, созданная в доменной зоне .art, которая знакомит аудиторию с историей, культурой и искусством Карабаха. Информация на сайте будет публиковаться на русском и английском. Мы хотим с его помощью донести до международной общественности реалии Карабаха и показать красоту нашего региона.

– Какие у вас имеются планы по развитию и продвижению этого проекта?

– Мы получили грант от Министерства культуры в размере 18 тысяч манатов, и планируем развивать проект karabakh.art в сотрудничестве с Карабахским университетом. Нашей целью является проведение 3-4 симпозиумов в Карабахе ежегодно, а также организация международных конкурсов для фотографов и художников, которые будут посвящены историческим местам Карабаха.

Кроме того, я очень хочу, чтобы проект karabakh.art приобрел официальный статус через создание неправительственной организации с юридическим адресом в Карабахе. Это логично: портал, посвященный этому региону, должен быть зарегистрирован именно там. Будь то Ханкенди, Шуша или Агдам – прописка должна находиться в Карабахе, и наша деятельность будет сосредоточена именно там.

В ближайшее время мы планируем обратиться в Министерство юстиции, чтобы оформить все официально. Не думаю, что возникнут какие-либо трудности, ведь этот проект работает во благо нашего государства и служит интересам всей страны.

– Вы являетесь автором проекта «Art Zone», в рамках которого проводите в регионах различные культурные мероприятия. К сожалению, культурная жизнь в регионах страны оставляет желать лучшего. Практически нет выставок и других событий. Расскажите о вашей работе в этом направлении. В чем вы видите пути улучшения ситуации?

– Прежде всего, я считаю, что мы должны перестать надеяться, что все будет делать государство. Культурная жизнь в наших районах, как вы отметили, действительно на низком уровне. Раз в году в каком-то районе проводят фестиваль граната, в другом – фестиваль хурмы или другого продукта. Также отмечаются крупные календарные праздники: Новруз, Гурбан байрам, День Республики и так далее. Но этого катастрофически мало.

Что касается проекта «Art Zone», мы запустили его в 2019 году вместе с моим другом Вугаром Мурадовым, которого я считаю одним из лучших современных азербайджанских художников. Цель проекта – способствовать улучшению культурной жизни за пределами Баку. В рамках этого проекта мы привозим в регионы известных художников и проводим симпозиумы с их участием, которые становятся настоящими культурными событиями. У людей в регионах просто нет возможности увидеть работы известных художников или пообщаться с ними. Наши мероприятия восполняют этот пробел. Мы не получаем никакого финансирования от местных властей – все делаем за свой счет. На каждом мероприятии проводим мастер-классы для местных художников, школьников, любителей искусства.

С 2025 года мы планируем проводить эти мероприятия на регулярной основе, а также изменить их формат: вместо симпозиумов будем организовывать фестивали. Это сделает события более живыми и увлекательными. Мы привлечем не только художников, но и местных музыкантов, включая рэперов и рок-исполнителей, ведь у каждого района своя культура и свой ритм. Посетители смогут насладиться выставками, живыми выступлениями, и, самое главное, почувствовать, что культура доступна каждому, независимо от места проживания.

– Благодаря вам в селе Вандам Габалинского района был установлен памятник Жан-Клоду Ван Дамму. Этот памятник стал символом села и притягивал туда как местных жителей, так и туристов. Но впоследствии его пришлось убрать из-за строительства дороги. Многих беспокоит вопрос – вернется ли памятник на прежнее место и вообще, какие с ним связаны планы?

– На данный момент памятник находится у меня дома. Я сам его убрал. Как вы правильно отметили, сейчас там ведутся строительные работы – прокладывают новую дорогу. Во-первых, эта территория в данный момент практически недоступна: машины объезжают участок из-за плохого состояния дороги, грязи и пыли. Во-вторых, объект не охраняется, и я решил, что лучше всего будет временно перенести памятник, чтобы избежать возможных неприятностей. Я надеюсь, что уже к середине 2025 года строительные работы на этом участке будут завершены. Как только это произойдет, мы вернем памятник на его прежнее место.

– А как вообще так получилось, что вы решили установить памятник Жан-Клоду Ван Дамму в селе Вандам? С чего все началось?

– Как я уже упоминал в начале нашей беседы, мозг творческого человека не стоит на месте, всегда хочется сделать что-то необычное. В 2017 году я переехал жить в Габалу. Я был приглашен тогдашним руководством «Gilan Holding», и мне был доверен пиар местной туристической инфраструктуры.

Я давно знал, что в этом районе есть поселок с названием Вандам. У большинства, кто проезжал через этот поселок, название неизменно вызывало ассоциации с голливудским актером Жан-Клодом Ван Даммом. Мне пришла идея: а почему бы не установить там его памятник? Так я и занялся этим проектом. В итоге мы получили, на мой взгляд, очень симпатичный памятник, автором которого выступил известный азербайджанский скульптор Азад Алиев.

Сам Жан-Клод Ван Дамм после этого даже опубликовал благодарственный пост в своих социальных сетях. А потом произошла довольно интересная история: вы, наверное, знаете, что его сын, Крис Ван Дамм, женился на азербайджанской пианистке Суаде Гаджизаде. Все это случилось уже после установки памятника. Как мне рассказала сама Суада, до этого они просто переписывались, никаких разговоров о браке не было. Но после появления памятника они поженились и приехали в село, чтобы посмотреть на него.

Сам Жан-Клод Ван Дамм, правда, у своего памятника не был, но его сын приезжал. Вот такая вот история связана с памятником. Скоро, после завершения строительных работ, памятник обязательно вернется на свое место!

– В 2018 году вы принимали Владимира Зеленского в Азербайджане, где он отдыхал в Габале. При каких обстоятельствах вы познакомились?

– Однажды мне позвонили из головного офиса с сообщением, что к нам приезжает Зеленский и его команда «Квартал 95» хочет провести у нас концерт. Попросили встретить его и обсудить детали. До этого момента я даже фамилию Зеленского не знал и никогда с ним не встречался. Нас познакомил мой хороший друг Руфат Гаджиев, который работает в туристической отрасли. Он дружил с командой «Квартал 95» и давно хотел их пригласить в Азербайджан. Наконец, такая возможность представилась.

Я сразу сказал, что идея провести концерт великолепная и надо приступать к организации без раздумий! Мы практически ничего не тратили, наоборот, это принесло доходы и пиар для региона. Так, в 2018 году, с 3 по 11 января, в Габале с большим успехом прошел фестиваль «Весело».

Конечно, никто тогда не мог предположить, что через несколько лет Зеленский станет президентом Украины. Но сам факт того, что он побывал в Габале и принимал участие в нашем проекте, стал для нас важным и интересным эпизодом.

– Вы с тех пор поддерживали связь с Владимиром Зеленским?

– В дни выборов, включая день объявления итогов голосования, я был в Киеве. Мы тогда просто пересеклись, поздоровались, но не успели толком пообщаться.

После того, как Зеленский стал президентом, мы тоже виделись несколько раз. Первый раз – в Баку, когда он приехал по приглашению Президента Азербайджана Ильхама Алиева. По случаю его визита наш Президент организовал торжественный ужин. Ранее я записывал интервью с Ильхамом Алиевым, он тогда упомянул о приезде Зеленского и лично пригласил меня присоединиться к этому ужину. Во время ужина я впервые встретился с Зеленским уже в статусе президента.

После встречи в Баку мы снова виделись в Давосе в 2020 году. Позже началась война. В апреле 2022 года я ездил в Украину, но нам не удалось встретиться в тот период.

– Что вы думаете о нынешней ситуации в Украине?

– Я думаю, что это все надолго. Это война, в которой нет победителей. Сейчас от Украины фактически осталось только название. Люди уезжают, мои братья и их дети там жили, но теперь кто-то воюет, кто-то уже покинул страну. Ситуация очень сложная.

Будем надеяться, что после вступления Дональда Трампа в должность президента США что-то изменится, хотя в это сложно верить. Там сейчас происходит то же самое, что было у Азербайджана с Арменией 30 лет назад, в начале 1990-х. Тогда с обеих сторон погибло около 30 тысяч человек, а там за два года погибло уже более 100 тысяч.

Это колоссальные потери. Территории оккупированы. Когда это закончится? Очень сложно сказать. Думаю, война может затянуться еще на год, а после этого Украине и России понадобятся десятилетия, чтобы хоть как-то наладить отношения.

– Во время работы журналистом вы активно освещали события в горячих точках. С начала войны в Украине не было ли у вас желания вернуться к этим временам и отправиться на место событий?

– Желание у меня есть и всегда будет только освещать события на своей родной территории, в Азербайджане. В 2020 году в первые дни Второй Карабахской войны я со своей стороны пригласил съемочные группы телеканалов и журналистов ведущих медийных органов России и бывших советских республик и организовал их приезд.

Не дай бог, если в Азербайджане снова будет война, конечно, я окажусь там. Но отправляться в Украину или куда-либо за пределы Азербайджана, как я делал в 90-е, уже нет никакого желания. Возможно, дело в возрасте, возможно, в моральном или психологическом выгорании – но мне это уже не нужно. Я многое увидел за свою жизнь.

Плюс сейчас век информационных технологий, когда каждый солдат может снять видео на телефон. Нет такой необходимости, как раньше, чтобы журналисты подвергали себя смертельной опасности ради репортажа. Поехать на войну и погибнуть ради ничего – я считаю это не героизмом, а глупостью.

– Работа в горячих точках – это большой опыт для журналиста. Как эта деятельность изменила вас и повлияла на ваше мировоззрение? Что вы можете рассказать о том времени?

– Это были совершенно другие годы и совсем иное время. В начале 90-х у нашего государственного канала было буквально пару камер, не говоря уже о частных видеокамерах. Когда мы только начинали создавать телеканал ANS, у нас появилось немного оборудования, и мы практически дежурили в Карабахе.

Но мало кто знает, что мы снимали не только в Карабахе. Мы работали на Северном Кавказе, в Афганистане, Осетии, Абхазии, Чечне. Это была работа, за которую нам еще и хорошо платили. Да, это была смертельно опасная работа, но мы осознанно шли на этот риск.

Помню, во время Второй Карабахской войны я пытался объяснить, что не нужно повторять ошибок прошлого. И, к счастью, в эту войну журналистов и репортеров почти не пускали, в отличие от Первой Карабахской войны, когда царил хаос и анархия, и каждый снимал, где хотел.

Я считаю, что это правильный подход. Главное – победа, а не съемки. В начале 90-х мы снимали, как отступали, как сдавали территории. Эти кадры – важный архив и история, но они приносят только боль. В этот раз все прошло гораздо лучше. Мы видели совсем другую картину, и это вселяет гордость.

Фото: Надир Ибрагимли