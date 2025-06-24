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Удары по ядерным объектам Ирана: Эксперт о возможном изменении радиационного фона на территории Азербайджана

First News Media12:52 - Сегодня
Удары по ядерным объектам Ирана: Эксперт о возможном изменении радиационного фона на территории Азербайджана

Ход противостояния между Израилем и Ираном, в том числе, удары по ядерным объектам исламской республики, в том числе, ключевой объект ее ядерной программы в Фордо, помимо политических и военных последствий, остро поставил вопрос об экологических рисках как для вовлеченных стран, так и для соседних государств.

В эти дни в азербайджанском сегменте социальных сетей активно обсуждаются потенциальные угрозы, включая возможное влияние на экологическую обстановку в регионе Южного Кавказа. Развернувшиеся дискуссии отражают интерес к экологическим аспектам ситуации, а местами - и обеспокоенность возможными последствиями. Это подчеркивает важность привлечения экспертного анализа, охватывающего потенциальные риски, связанные с изменением радиационного фона, воздействием на водные ресурсы и трансграничными экологическими последствиями.

Учитывая общественный интерес к теме, мы сочли необходимым обратиться к мнению компетентного специалиста, чтобы предоставить читателям обоснованную и достоверную информацию о возможности последствий ситуации для экологической обстановки как в нашей стране, так и в регионе в целом.

Наш собеседник - соучредитель коалиции Environmental Protection First, председатель Общественного совета при Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана Амин Мамедов.

- Насколько серьезными могут быть экологические последствия атак на ядерные объекты Ирана для Южного Кавказа?

- Прежде всего следует учитывать, что ядерные объекты в Иране расположены глубоко под землей. Кроме того, думаю, что на момент начала ударов, процесс обогащения урана был остановлен, и это тоже в определенной степени снижает риски.

Тем не менее, удары, нанесенные Военно-воздушными силами США с использованием специальных бомбардировщиков и боеприпасов, способных проникать в толщу грунта (так называемых бронебойно-бункерных бомб), создают определенные риски.

В частности, существует вероятность того, что ударные волны и резонанс от взрывов могут воздействовать на ядерные материалы. Это, в свою очередь, потенциально способно негативно повлиять на пластовые, подземные воды, и эти подземные течения под землей и пресная вода в этих водоемах могут столкнуться с влиянием ядерных частиц.

– Можно ли сравнить потенциальные риски с уже известными случаями ядерных аварий, например, Чернобылем или Фукусимой?

– Провести прямые параллели с подобными инцидентами довольно сложно, поскольку в тех случаях речь шла о техногенных авариях без прямого фактора военных действий, а в случае с Фукусимой – и человеческого фактора. Авария в Чернобыле произошла на одном из реакторов в результате халатности персонала, тогда как случившееся на Фукусиме было обусловлено непосредственно природными катаклизмами - землетрясением и цунами.

Я не стал бы говорить и о сопоставимости масштабов - судя по имеющейся информации, на объектах в Иране уран не обогащен до очень высокого уровня, близких к ядерному оружию. По крайней мере, это утверждает Иран и подтверждает МАГАТЭ.

– Проведены ли в нашей стране мониторинги состояния воздуха, воды или почвы на предмет возможного загрязнения? Зафиксированы ли на данный момент какие-либо изменения в радиационном фоне на нашей территории?

- Мониторинг осуществляется на регулярной основе, и на данный момент изменений радиационного фона на территории Азербайджана не зафиксировано. В плановом порядке, согласно установленному графику, также осуществляется регулярный мониторинг состояния воздуха, водных ресурсов и почвы. В это процессе задействованы специалисты министерства экологии и природных ресурсов, здравоохранения, Центр управления в кризисных ситуациях МЧС, Государственного агентства водных ресурсов, Института радиационных проблем. Во всех этих структурах имеются специализированные лаборатории, которые проводят анализы и обеспечивают точность данных, необходимую для мониторинга экологической ситуации в реальном времени.

– Какие меры предпринимаются в Азербайджане в направлении минимизации возможных угроз?

- Все необходимые меры предпринимаются на уровне правительства страны. На случай возможных чрезвычайных ситуаций разработаны соответствующие концепции и протоколы действий. Кроме того, как я отметил, осуществляется межведомственное взаимодействие, направленное на координацию действий и оперативное реагирование в случае возникновения потенциальных рисков.

– Учитывая, что Азербайджан вносит значительный вклад в региональную и глобальную экологическую и климатическую повестку, может ли наша страна предпринять какие-либо дополнительные шаги - на национальном или международном уровне - для смягчения экологических последствий подобных инцидентов и предотвращения аналогичных угроз в будущем?

- Разумеется, Азербайджан призывает все стороны конфликта учитывать возможное воздействие на окружающую среду - насколько мне известно, такие обращения в основном осуществляются по дипломатическим каналам. Кроме того, данная тема может подниматься и в рамках различных программ и институтов ООН, с акцентом на необходимость того, чтобы международное сообщество призвало стороны учитывать экологические последствия своих действий в случае эскалации противостояния.

Но опять же, я полагаю, что ключевые стороны конфликта - прежде всего Израиль и Соединенные Штаты - осознают геополитическую чувствительность региона. В непосредственной близости с Ираном расположены такие страны, как Азербайджан, Турция, Грузия и Армения. Среди них есть государства, поддерживающие стратегически важные отношения как с США, так и с Израилем. Думаю, что при планировании военных операций эти обстоятельства принимаются в расчет. Но и полностью исключать риск выхода ситуации из-под контроля нельзя. Именно поэтому мы также должны быть готовы к различным сценариям, тщательно отслеживать развитие событий и иметь наготове продуманными стратегиями, подходами и превентивными мерами.

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