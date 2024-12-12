Председательство в ПАЧЭС перешло от Армении к Азербайджану

В Иреване 11 декабря начало свою работу 64-е пленарное заседание Генеральной ассамблеи ПАЧЭС.

В нем приняли участие парламентские делегации из Армении, Греции, Румынии, Украины, Сербии и Северной Македонии, а также наблюдатели из разных стран, спецпредставители и гости ПАЧЭС. В дебатах также приняли участие в дистанционном формате генеральный секретарь Ассамблеи Асеф Гаджиев, представители делегаций Турции, Албании и Болгарии, сообщают армянские СМИ.

На первом заседании Ассамблеи обсуждены регламентные вопросы. После утверждения протокола и отчета о деятельности 63-го пленарного заседания Генеральной ассамблеи, состоявшегося в Тиране 14-15 мая 2024 г., были рассмотрены финансовые вопросы по бюджету структуры на 2025 г.

Далее генеральный секретарь ЧЭС Лазар Комэнеску представил деятельность организации, а председатель Черноморского банка торговли и развития Серхат Кокзал – работу возглавляемой им структуры.

На заседании основные обсуждения прошли в рамках доклада на тему «Деблокада как гарантия регионального развития».

В ходе заседания представители международных организаций и парламентских ассамблей обменялись мнениями о многочисленных вызовах региона ЧЭС, политико-правовых процессах, глобальной экономической ситуации. Были затронуты ряд негативных явлений вследствие климатических изменений и трансформации экосистемы, важность совместных усилий по их преодолению, подчеркнута эффективность коллективной работы международных организаций с ПАЧЭС в рамках представляющих всеобщий интерес вопросов. В этом контексте отмечалась необходимость представления совместных инициатив.

В завершение заседания решено следующее: 65-е пленарное заседание Генеральной ассамблеи ПАЧЭС провести в 2025 г. в Азербайджане. Председательство в ротационном порядке перешло от Армении к Азербайджану.