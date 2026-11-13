WhatsApp пугает азербайджанцев «вспышкой СПИДа» - РЕАКЦИЯ

В последние несколько дней, в азербайджанском сегменте социальных сетей, преимущественно в мессенджере WhatsApp, распространяется аудиозапись, автор которой заявляет о якобы резком увеличении числа случаев СПИДа в Азербайджане.

В частности, в голосовом сообщении утверждается, что ранее в стране регистрировалось всего по одному-два случая заболевания в год, тогда как за последние две недели якобы было выявлено уже шесть случаев. Ко всему этому, было отмечено, что заболевают беременные женщины и подростки. Эти сведения вызвали обсуждение среди пользователей социальных сетей.

В связи с распространением данной информации редакция 1news.az решила проверить достоверность озвученных утверждений и обратилась за разъяснением в Республиканский центр по борьбе со СПИДом.

«Республиканский центр по борьбе со СПИДом сообщает, что сведения, упомянутые в аудиозаписи, не соответствуют действительности.» - было отмечено в учреждении.

Таким образом, распространяемая информация в социальных сетях является дезинформацией. Так или иначе, редакция будет продолжать наблюдать за развитием ситуации.