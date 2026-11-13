В Товузе беременная женщина получила ножевое ранение, есть задержанный - ОБНОВЛЕНО
В Товузе задержан подозреваемый в нанесении ножевых ранений беременной женщине.
По информации, полученной Oxu.Az, правоохранители задержали брата женщины, Э.Мамедзаде.
17:34
Беременная женщина подверглась нападению перед зданием Центра Asan Xidmət в Товузе.
Как сообщает Report, пострадавшая получила ножевые ранения.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции, подробности инцидента уточняются.
По факту начато расследование.
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