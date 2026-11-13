Объявлена дата выплаты единовременных социальных пособий

16 ноября по всей стране планируется выплата единовременных социальных пособий.

Об этом АПА сообщили в Государственном фонде социальной защиты.

Отмечается, что 16 ноября Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения осуществит по всей республике выплату единовременных пособий на погребение, единовременных пособий при рождении ребёнка, а также единовременных пособий лицам, освобождённым от отбывания наказания и нуждающимся в социальной адаптации.