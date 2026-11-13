Пустые домики и умирающие котята: Куда исчезли все кошки в парке Сабира? - ФОТО - ВИДЕО

В социальных сетях распространяются сообщения о массовой гибели бездомных кошек на территории парка Сабира в Баку.

По словам жителей и людей, которые на протяжении длительного времени ухаживали за животными, за последние дни в исторической части города погибло большое количество кошек и котят. Предполагается, что причиной произошедшего могло стать отравление. При этом точные обстоятельства случившегося, как и вещество, которое могло привести к гибели или исчезновению животных, на данный момент не установлены.

В распоряжение редакции 1news.az поступила информация от жительницы Баку, рассказавшей о произошедшем и предоставившей фотографии, видеозаписи, а также результаты ветеринарных обследований спасенных животных. По ее словам, трагедия развернулась в районе сквера Сабира, где на протяжении долгого времени находились специальные домики для бездомных кошек. Это место было хорошо знакомо местным жителям, так как здесь обитали десятки животных, за которыми регулярно ухаживали, которых кормили и которым старались обеспечить безопасные условия.

Однако в минувшее воскресенье обнаружили совершенно иную картину, ведь вместо привычного многочисленного кошачьего сообщества на территории оставались лишь несколько животных, причем их состояние вызывало серьезные опасения. По словам женщины, в тот день она заметила трех котят, которые выглядели крайне ослабленными, а также нескольких взрослых кошек. Попытка покормить животных оказалась безуспешной - они отказывались от еды, хотя прежде регулярно подходили к людям и принимали корм.

В конечном итоге, как стало известно, несколько дней назад произошло нечто, после чего кошки начали массово погибать. Из почти 50 животных, которые прежде находились на этой территории, в живых остались лишь единицы.

Особенно тяжелой оказалась картина возле одного из домиков. Там находились два котенка, состояние которых свидетельствовало о серьезном ухудшении здоровья. Животные дрожали, тяжело дышали, у них обильно выделялась слюна, текли глаза. Область носа и рта выглядела загрязненной, кроме того, у обоих котят наблюдалась диарея. Они были настолько ослаблены, что практически не реагировали на происходящее вокруг.

Остальные домики, которые еще недавно служили укрытием для многочисленных кошек, оказались пустыми.

Тревожные признаки женщина обнаружила и за пределами сквера. Направляясь к станции метро, возле здания Исмаиллия она заметила еще одну кошку, которая прежде постоянно находилась возле домиков. Животное также отказалось от предложенной еды. Еще одного котенка удалось обнаружить непосредственно у входа на станцию метро «Ичери-Шехер», у него была рвота с кровью.

Осознав, насколько серьезной может быть ситуация, женщина решила доставить их в ветеринарную клинику.

Однако спасти всех обнаруженных кошек не удалось, ведь забрать получилось только трех котят.

Двух из них доставили в клинику в крайне тяжелом состоянии. У животных была высокая температура, наблюдалась диарея с примесью крови. Первоначально ветеринарный врач предположил, что причиной недомогания может быть вирусная инфекция. У котят взяли необходимые анализы, после чего им успели ввести антибиотик. Однако результаты обследования изменили первоначальную картину, ведь по словам женщины, анализы указали на отравление.

Несмотря на проведенное лечение, их состояние остается неодинаковым. Два котенка начали самостоятельно есть, что дает определенную надежду на восстановление. Однако третий по-прежнему находится в тяжелом состоянии и его дальнейшее состояние вызывает серьезные опасения.

У семьи, которая забрала животных, имеются результаты лабораторных исследований, ветеринарные документы, чеки за лечение, а также фотографии и видеозаписи, сделанные на месте происшествия.

Отдельного внимания заслуживает информация, распространяемая среди местных жителей относительно возможных обстоятельств произошедшего. В частности, некоторые из них предполагают, что к гибели животных могут быть причастны уборщики, работающие на данной территории, которые устали от большого количества кошек на территории. Для установления причин случившегося необходимо соответствующее расследование, в рамках которого должны быть проверены все возможные версии, изучены имеющиеся материалы и установлено, каким образом животные могли получить доступ к опасному веществу.

По информации, поступившей в редакцию 1news.az, Министерство внутренних дел Азербайджана начало расследование по данному факту. Таким образом, обстоятельства массовой гибели кошек должны получить правовую оценку. Важно установить не только непосредственную причину произошедшего, а так же и то, при каких обстоятельствах погибли животные, кто мог быть причастен к случившемуся и имелись ли действия или бездействие, которые привели к столь тяжелым последствиям.

Особенно болезненным произошедшее делает место, в котором все это случилось. Для многих это было территорией, которое на протяжении многих лет ассоциировалось в том числе с особой атмосферой заботы о животных. Кошки давно стали неотъемлемой частью его облика, их можно было встретить на старинных улочках, возле домов, во дворах, на скамейках и в скверах. Местные жители, работники расположенных поблизости учреждений и неравнодушные люди привыкли видеть их здесь, приносить им корм, устанавливать домики и заботиться об их благополучии.

Люди знали их, узнавали отдельных кошек, следили за появлением котят, замечали, если кто-то из животных заболевал или исчезал. Именно поэтому появление специальных домиков и регулярный уход за ними имели особое значение, речь шла о попытке обеспечить животным хотя бы минимальную защиту в городской среде.

Люди добровольно брали на себя ответственность за кормление, уборку и уход, хотя далеко не всегда имели для этого какие-либо обязанности или материальную поддержку. Для одних это было проявлением сострадания, для других же лишь привычной частью ежедневного маршрута. Но именно благодаря таким людям животные получали еду, укрытие и возможность выживать на улицах города.

И теперь на месте, где еще недавно находились десятки кошек и котят, очевидцы обнаруживают пустые домики, больных животных и следы трагедии, которую пока не удалось до конца объяснить.

Особенно тяжело осознавать, что пострадавшие животные не представляли никакой опасности для окружающих. Они не могли защитить себя, сообщить о том, что с ними происходит, или самостоятельно обратиться за помощью. Их единственной возможностью выжить оставалась помощь людей. Те, кто ежедневно приходил, чтобы покормить их, не могли предположить, что однажды обнаружат там практически опустевшие домики и животных, находящихся на грани жизни и смерти.

И даже если окончательные выводы следствия пока не сделаны, масштаб описанных очевидцами событий уже требует серьезного внимания со стороны компетентных органов.

Нельзя исключать и того, что на территории могут оставаться другие пострадавшие животные, которых пока не удалось обнаружить. Поэтому, помимо расследования причин случившегося, необходимо уделить внимание немедленному обследованию территории, прилегающих улиц и других мест, где ранее находились кошки.

Если животные действительно подверглись воздействию токсического вещества, существует риск, что помощь еще требуется тем, кого очевидцы пока не заметили. Не менее важно проверить территорию на наличие потенциально опасных веществ, чтобы исключить повторение подобных случаев.

Отдельный вопрос касается безопасности животных, которые продолжают обитать на территории сквера Сабира.

Если привычные места их кормления и укрытия оказались опасными, необходимо принять меры, чтобы оставшиеся кошки не подвергались дальнейшему риску. Важно, чтобы после завершения первоначальных мероприятий ситуация не была оставлена без внимания, а условия содержания и ухода за животными находились под контролем.

Наконец, эта история вновь поднимает тему отношения к бездомным животным в Азербайджане. Так или иначе, забота о них не должна зависеть исключительно от инициативы отдельных граждан, которые по собственной воле покупают корм, устанавливают домики и пытаются лечить заболевших кошек. Такая работа требует системного подхода, взаимодействия с профильными службами и четкого понимания ответственности за безопасность животных в общественных пространствах. Пока три спасенных котенка продолжают бороться за жизнь в ветеринарной клинике, судьба многих других животных уже, по всей видимости, оказалась трагической.

Происходящее нельзя считать обычным случаем исчезновения бездомных животных или очередной историей, которая на несколько дней привлечет внимание пользователей социальных сетей, а затем забудется.

Почти 50 кошек и котят, о которых рассказывают очевидцы, буквально десятки отдельных жизней. Жизней, которые зависели от человеческого отношения, но сами не могли попросить о помощи. И если массовая гибель этих животных действительно стала следствием чьих-либо умышленных действий, виновные должны быть установлены и привлечены к ответственности в соответствии с законом.

Даже если окончательная причина произошедшего пока не установлена, уже сейчас очевидно одно, что случившееся требует полноценного расследования, публичного внимания и конкретных действий. Потому что речь идет не о вещах, которые можно заменить, и не о проблеме, которую допустимо просто устранить из поля зрения. Речь идет о массовой гибели живых существ, не представлявших угрозы для окружающих и полностью зависевших от человеческой доброты.