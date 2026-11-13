Для рэперши Ася Ализаде потребовали до пяти лет лишения свободы в Турции

В Турции потребовали приговорить российскую рэпершу азербайджанского происхождения Асю Ализаде (сценический псевдонимом ALIZADE) и турецкого рэпера Lvbel C5 к лишению свободы на срок до пяти лет из-за текста песни «Kahpe» и сцен насилия в видеоклипе.

Как сообщают турецкие СМИ, Стамбульская прокуратура начала расследование после поступления жалоб через CİMER. По версии обвинения, текст песни пропагандирует насилие. В клипе также показано, как четверо человек избивают лежащего на земле мужчину.

Прокуратура обвиняет Асию Ализаде, Сулеймана Бурака Бодура (Lvbel C5) и композитора Джана Акдогана в публичном подстрекательстве к совершению преступления.

Из-за пятилетнего запрета на въезд в Турцию получить показания Alizade не удалось. Через своего адвоката она представила письменную защиту.

Суд принял обвинительное заключение, однако окончательный приговор пока не вынесен.

Отметим, что ранее рэперша была дважды задержана в Турции за пропаганду наркотиков в музыкальных клипах.

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