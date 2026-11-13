 В рамках государственно-частного партнёрства проведён тренинг по финансовой грамотности и кибербезопасности — ФОТО | 1news.az | Новости
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В рамках государственно-частного партнёрства проведён тренинг по финансовой грамотности и кибербезопасности — ФОТО

Редакция 1news16:55 - Сегодня
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В рамках государственно-частного партнёрства проведён тренинг по финансовой грамотности и кибербезопасности — ФОТО

При поддержке Expressbank и организации Агентства аграрных услуг при Министерстве сельского хозяйства в Джалилабадском центре профессионального образования для фермеров и предпринимателей прошёл просветительский тренинг на тему «Финансовая грамотность и кибербезопасность для предпринимателей».

В ходе тренинга эксперты банка поделились практическими рекомендациями по управлению финансовыми ресурсами, планированию доходов и расходов, эффективному использованию кредитных возможностей, оценке финансовых рисков, а также по защите от кибермошенничества и обеспечению безопасности личных финансовых данных.

Выступая на открытии мероприятия, директор Аграрного учебного центра Агентства аграрных услуг Рашад Мехдизаде подчеркнул, что финансовая грамотность и кибербезопасность имеют важное значение для устойчивого развития аграрного сектора и укрепления деятельности фермеров и предпринимателей. В своём выступлении он коснулся предусмотренных «Государственной программой по развитию сфер производства и переработки сельскохозяйственной, рыбной и аквакультурной продукции в Азербайджанской Республике на 2026–2030 годы» приоритетов — развития механизмов аграрного финансирования, страхования и управления рисками, а также совершенствования системы информационно-консультационных услуг и распространения инноваций. Он отметил, что просвещение фермеров и предпринимателей в этих направлениях, эффективное использование финансовых ресурсов и повышение их знаний о современных технологиях имеют особое значение. С этой точки зрения тренинги и просветительские мероприятия, организуемые в рамках государственно-частного сотрудничества, служат повышению знаний и навыков фермеров, широкому распространению современных аграрных технологий и передового опыта.

В рамках тренинга начальник отдела экономической безопасности Expressbank Тофиг Мехдиев выступил на тему «Кибербезопасность и защита от кибермошенничества», подробно рассказав участникам о существующих в цифровой среде угрозах, методах кибермошенничества, защите банковских карт и личных финансовых данных, а также поделившись рекомендациями по безопасному проведению онлайн-операций. Затем заместитель директора департамента бизнес-банкинга банка Яшар Джабаров выступил на тему «Общая финансовая грамотность для предпринимателей», затронув вопросы планирования доходов и расходов, правильного управления финансовыми ресурсами, эффективного использования кредитных возможностей и оценки финансовых рисков. Он подчеркнул, что финансовая грамотность играет важную роль в устойчивости предпринимательской деятельности и принятии верных бизнес-решений.

Отметим, что подобные просветительские мероприятия имеют особое значение с точки зрения реализации приоритетных направлений, определённых «Государственной программой по развитию сфер производства и переработки сельскохозяйственной, рыбной и аквакультурной продукции в Азербайджанской Республике на 2026–2030 годы». В частности, приоритеты по развитию механизмов аграрного финансирования, страхования и управления рисками, а также по совершенствованию системы информационно-консультационных услуг и распространения инноваций обусловливают необходимость повышения знаний и навыков предпринимателей, расширения их доступа к финансовым инструментам и информирования о современных технологиях.

ОАО Expressbank и впредь будет поддерживать фермеров и предпринимателей, играющих важную роль в развитии аграрного сектора, вносить вклад в реализацию их бизнес-потенциала и содействовать развитию их знаний и навыков, чтобы они были лучше подготовлены к вызовам меняющейся экономической среды.

Напомним, что Expressbank работает в общей сложности через 18 филиалов, расположенных в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Мингячевире, Барде, Ширване, Гусаре, Хачмазе и Лянкяране. С продуктами и услугами банка можно ознакомиться на сайте www.expressbank.az , в Информационном центре 132 или на официальных аккаунтах банка в социальных сетях «İnstagram», «Facebook», «LinkedIN» и «Telegram».

ОАО «Expressbank» осуществляет деятельность на основании лицензии №119, выданной ЦБАР 30 декабря 1992 года.

Адрес: г. Баку, ул. Ю.В.Чеменземинли, 134C.

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