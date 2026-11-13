CNN: Вэнс рассматривает возможность отказа от участия в выборах президента США

Вице-президент США Джей Ди Вэнс всерьез рассматривает возможность отказаться от участия в президентских выборах 2028 года после поражения республиканцев на промежуточных выборах в конгресс.

Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники из окружения политика.

«Меня не удивит любое его решение. Ему всего 42 года. Он достаточно молод, чтобы предпринять еще одну попытку, если нынешняя обстановка сделает успех невозможным. Возможно, сейчас просто не его время», — заявил один из собеседников телеканала.

По информации CNN, одним из главных факторов, влияющих на решение Вэнса, остается продолжающаяся война с Ираном. Его союзники опасаются, что конфликт может серьезно осложнить перспективы республиканцев на президентских выборах. «Вопрос не в том, сможет ли Джей Ди победить. Вопрос в том, сможет ли вообще какой-либо республиканец победить, если война с Ираном продолжится», — отметил один из источников.

При этом Вэнс пока не определился со своими планами и не установил сроков принятия решения. Некоторые его сторонники по-прежнему убеждены, что он выдвинет свою кандидатуру. По данным телеканала, опубликованное вице-президентом после промежуточных выборов сообщение, в котором он связал поражение республиканцев с войной против Ирана, вызвало раздражение у президента США Дональда Трампа.