В Азербайджане ведется работа над разработкой генпланов 16 городов.

Как передает Report, об этом заявил председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев.

«За последние шесть лет разработаны и утверждены генеральные планы 26 городов. В настоящее время Государственный комитет по градостроительству и архитектуре ведет работу над генпланами 16 городов. Из них по 9 городам данный процесс находятся на финальной стадии согласования с соответствующими структурами. После завершения этого процесса проекты будут направлены в Кабинет министров на утверждение», - сказал А.Гулиев.

По его словам, на стадии завершения находится и генплан города Исмаиллы.