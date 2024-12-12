В Агдаме почтена память великого лидера

Светлая память великого сына нашего народа, общенационального лидера Гейдара Алиева с глубоким уважением была почтена и в Агдамском районе.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в 21-ю годовщину со дня смерти великого лидера жители района посетили памятник общенациональному лидеру на центральной площади поселка Гузанлы, выразили уважение и почтение его памяти.

Цветы к памятнику выдающемуся политическому деятелю Гейдару Алиеву возложили руководители Исполнительной власти Агдамского района, правоохранительных органов, районной организации Партии «Ени Азербайджан», сотрудники спецпредставительства Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах, коллективы управлений, учреждений и организаций.

Затем был дан эхсан в связи с днем памяти общенационального лидера.