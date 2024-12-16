Али Асадов: Экономический рост в Азербайджане за одиннадцать месяцев составил 4,1 процента
Экономический рост в Азербайджане за 11 месяцев составил 4,1 процента, в том числе объем ненефтяного сектора вырос на 6,4 процента.
Об этом сказал премьер-министр Али Асадов в ходе своего выступления на пленарном заседании Милли Меджлиса 16 декабря.
Премьер-министр отметил, что наши стратегические валютные резервы превысили 72 миллиарда долларов. Наш прямой внешний долг составляет всего 7,3 процента ВВП.
А. Асадов сказал, что поддержание баланса на валютном рынке в условиях профицита платежного баланса, укрепление номинального эффективного курса маната и его снижающее влияние на цены импорта обусловили сохранение инфляции на низком уровне. Антиинфляционным мерам способствовала и реализация соответствующего Плана мероприятий, одобренного правительством.
Источник: АЗЕРТАДЖ