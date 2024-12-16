Али Асадов: Пакеты социальных реформ, реализованных за последние 5 лет, охватили 4 миллиона граждан

В 2025 году одним из основных направлений бюджетных расходов станет социальная защита и социальное обеспечение населения. Внимание и забота о семьях шехидов и гази будут оставаться в числе приоритетов государственной политики.

Об этом сказал премьер-министр Али Асадов в ходе своего выступления на пленарном заседании Милли Меджлиса 16 декабря.

Он сообщил, что в целом расходы социальной направленности по всем направлениям превышают 40 процентов расходов государственного бюджета. В 2025 году новое повышение минимальной заработной платы, пенсий, пособий и других социальных выплат охватит около 3 миллионов граждан. 4 пакета социальных реформ, реализованных за последние 5 лет, охватили 4 миллиона граждан и составили 7 миллиардов манатов.

Источник: АЗЕРТАДЖ