Асад вывез в Россию 2 тонны евро и долларов - СМИ

Британская газета Financial Times обвинила президента Сирии Башара Асада в вывозе в Москву 250 млн долларов наличных денег.

Британские журналисты озвучили данную информацию, ссылаясь на некие "конфиденциальные документы", оказавшиеся в их распоряжении.

В статье говорится, что данный вывоз "самолетов с деньгами" происходил в 2018-2019 годах при участии Центрального банка Сирии и президента Башара Асада.

"Правительство Асада переправило в Москву две тонны купюр номиналом в 100 долларов и 500 евро,... что было эквивалентно 250 миллионам долларов", - говорится в сообщении.

Источник: МК