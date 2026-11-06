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«Туран-Товуз» обыграл «Карабах» и ворвался в топ-3

Редакция 1news20:24 - Сегодня
«Туран-Товуз» обыграл «Карабах» и ворвался в топ-3

"Туран-Товуз" одержал победу над "Карабахом" в центральном матче 11-го тура Мисли Премьер-лиги Азербайджана по футболу, получившего название Тур Победы.

Как сообщает İdman.Biz, встреча, состоявшаяся на стадионе "Азерсун Арена" в Баку, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Первый тайм прошел без забитых мячей. Судьбу противостояния решил гол защитника "Туран-Товуза" Родерика Миллера, отличившегося на 80-й минуте.

Таким образом, команда Курбана Бердыева набрала 21 очко и обошла "Карабах" в турнирной таблице, поднявшись на третье место.

Агдамский клуб, оставшийся с 19 баллами, потерпел первое поражение в нынешнем чемпионате. Кроме того, подопечные Гурбана Гурбанова не могут забить уже три матча подряд.

Отметим, что позднее в рамках 11-го тура "Нефтчи" примет "Кяпаз".

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