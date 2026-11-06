 В Стамбуле в память о шехидах Отечественной войны посажено 44 дерева - ФОТО | 1news.az | Новости
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В Стамбуле в память о шехидах Отечественной войны посажено 44 дерева - ФОТО

Редакция 1news20:40 - Сегодня
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В Стамбуле в память о шехидах Отечественной войны посажено 44 дерева - ФОТО

По случаю 6-й годовщины славной Победы, одержанной Азербайджаном во Второй Карабахской войне, в Стамбуле прошла акция по посадке деревьев.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, по случаю этого славного дня в «Азербайджанском парке дружбы», расположенном в стамбульском районе Багджылар, в память о шехидах Отечественной войны высажено 44 новых саженца.

Выступившие в официальной части мероприятия рассказали об истории Карабахской войны, пути, ведшем к великой Победе, и единстве, проявленном азербайджанским народом, государством и армией во имя этой Победы. В выступлениях были затронуты исторические узы между Азербайджаном и Турцией. Подчеркнув, что дата 8 Ноября является для азербайджанского народа не просто годовщиной военной победы, а символом национальной воли, единства и сплоченности, генеральный консул Азербайджана в Стамбуле Замин Алиев сказал: «В результате 44-дневных боев под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева доблестная Азербайджанская армия, наши герои одержали блестящую победу и освободили наши родные земли от оккупации. 44-дневная Отечественная война, завершившаяся восстановлением нашей территориальной целостности, и однодневные антитеррористические мероприятия в сентябре 2023 года вписаны золотыми буквами в историю нашего государства».

Он отметил, что в настоящее время одной из самых больших целей Азербайджана является обеспечение устойчивости возрождающейся в Карабахе жизни и укрепление фундамента установленного в нашем регионе прочного мира.

Затем были посажены деревья.

В мероприятии приняли участие руководители государственных структур Турции и Азербайджана в Стамбуле, а также политических партий и НПО, представители этих структур и другие.

Акция реализована по инициативе Генерального консульства Азербайджана в Стамбуле, муниципалитета Багджылар и его главы Ясина Йылдыза.

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