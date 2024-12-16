Милли Меджлис принял госбюджет Азербайджана на 2025 год

Милли Меджлиса на пленарном заседании в понедельник принял в III-ем, заключительном, чтении законопроект «О государственном бюджете на 2025 год».

Как сообщает Report, доходы государственного бюджета на следующий год прогнозируются в размере 38 млрд 356 млн манатов (на 5,4% больше по сравнению с утвержденным прогнозом на 2024 год), а расходы - 41 млрд 407,6 млн манатов (на 4,2% больше).

Таким образом, дефицит бюджета составит 3 млрд 51,6 млн манатов, что на 9% меньше по сравнению с прошлым годом.