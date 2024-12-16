Госбюджет-2025: Сумма доходов и расходов увеличена на 40 млн манатов

Милли Меджлис Азербайджана на пленарном заседании 16 декабря принял Закон о госбюджете 2025 года.

В ходе обсуждений законопроекта в третьем чтении министр финансов Самир Шарифов представил проект изменений в бюджетный пакет.

Уточнения в проекты государственного и сводного бюджетов были предложены, принимая во внимание увеличение расходов по некоторым необходимым направлениям, а также предложений депутатов.

Таким образом, с учетом внесенных изменений, принято решение об увеличении суммы поступлений от платных услуг бюджетных организаций и соответственно внебюджетных расходов на 40,0 млн манатов.

В первоначальном варианте доходы бюджета 2025 года прогнозировались на уровне 38 млрд 316 млн манатов, расходы - 41 млрд 367,6 млн манатов.

Согласно принятому Закону, доходы госбюджета 2025 года составят

38 млрд 356 млн манатов, расходы - 41 млрд 407,6 млн манатов.