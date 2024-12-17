Председатель Агентства развития малого и среднего бизнеса: Таможенные операции - важная часть бизнес-процесса

В нашу современную эпоху таможенные операции являются важной частью бизнес-процесса. Если учесть, что 99,7 процентов предпринимателей, действующих в нашей стране – субъекты малого и среднего бизнеса (МСБ), то, можно сказать, что абсолютное большинство предпринимателей, считающихся пользователями таможенных операций, являются МСБ.

Об этом сказал председатель правления Агентства развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) Орхан Мамедов в ходе выступления на таможенном бизнес форуме 2024: Диалог.

По его словам, большая часть объема и эффективности сотрудничества с Государственным таможенным комитетом связана с оказанием услуг.

В Домах МСБ услуги предоставляются в едином месте различными государственными и частными структурами, в том числе Государственным таможенным комитетом. «Бакинский Дом МСБ» также имеет Зону международной торговли, развития и логистики, где есть таможенные представители, логистические компании и широкий спектр услуг, связанные с импортно-экспортными операциями. Здесь также организован «Таможенный склад МСБ», - отметил председатель KOBİA.

О. Мамедов добавил, что нынешний таможенный бизнес форум также предоставляет выгодную площадку для сторон, заинтересованных в сфере импортно-экспортных операций, проведения обмена инновациями и дискуссий.

Источник: АЗЕРТАДЖ