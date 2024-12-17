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Обнародована повестка дня очередного пленарного заседания Милли Меджлиса

First News Media19:00 - Сегодня
Обнародована повестка дня очередного пленарного заседания Милли Меджлиса

Обнародована повестка дня заседания Милли Меджлиса, которое состоится 20 декабря.

На повестку дня заседания предложены следующие 11 вопросов:

1. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «Об эффективном использовании энергетических ресурсов и энергоэффективности» (третье чтение);

2. Законопроект Азербайджанской Республики «О дипломатической службе» (второе чтение);

3. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджанской Республики, Налоговый кодекс Азербайджанской Республики, в законы Азербайджанской Республики «Об утверждении Консульского Устава Азербайджанской Республики», «О социальном страховании», «О государственной службе», «Об обязательном государственном личном страховании сотрудников дипломатической службы и лиц, проходящих административно-техническую службу в дипломатических представительствах и консульствах Азербайджанской Республики» и «О трудовых пенсиях» (второе чтение);

4. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Уголовный кодекс Азербайджанской Республики, Миграционный кодекс Азербайджанской Республики, Кодекс об административных проступках Азербайджанской Республики, в законы Азербайджанской Республики «Об охране здоровья населения», «Об утверждении Положения «О военной службе», «О психиатрической помощи», «О мобилизационной готовности и мобилизации в Азербайджанской Республике»» и «О воинской обязанности и военной службе» (второе чтение);

5. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «Об автомобильных дорогах» (второе чтение);

6. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «Об утверждении Положения о комиссиях по делам и защите прав несовершеннолетних» (второе чтение);

7. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Семейный кодекс Азербайджанской Республики, Уголовный кодекс Азербайджанской Республики, Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики, в законы Азербайджанской Республики «О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», «О борьбе с торговлей людьми» и «О предотвращении бытового насилия» (второе чтение);

8. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Уголовный кодекс Азербайджанской Республики и Кодекс Азербайджанской Республики об административных проступках (второе чтение);

9. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Градостроительный и Строительный кодекс Азербайджанской Республики (второе чтение);

10. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики (первое чтение);

11. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики «О библиотечной работе» и «О музеях» (первое чтение).

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