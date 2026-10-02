 Ильхам Алиев: Азербайджан превратился в очень серьезный геополитический фактор и фактор безопасности - ДОПОЛНЕНО | 1news.az | Новости
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Ильхам Алиев: Азербайджан превратился в очень серьезный геополитический фактор и фактор безопасности - ДОПОЛНЕНО

Редакция 1news10:37 - Сегодня
Ильхам Алиев: Азербайджан превратился в очень серьезный геополитический фактор и фактор безопасности - ДОПОЛНЕНО

Богатый энергетическими ресурсами Азербайджан сегодня превратился в очень серьезный геополитический фактор и фактор безопасности.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Ильхам Алиев, выступая на VIII съезде Партии «Ени Азербайджан».

«Потому что энергетическая безопасность означает национальную безопасность каждой страны, и наша роль будет возрастать еще больше», – добавил глава государства.

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Пришло время для правильной организации идеологической работы, отказа от шаблонов и мероприятий формального характера. То есть идеологическая работа должна строиться на новом, современном уровне.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Ильхам Алиев, выступая на VIII съезде Партии «Ени Азербайджан».

«Наше преимущество заключается в том, что, в отличие от некоторых стран, нам не нужно создавать мифы», – добавил глава государства.

«Наше идеологическое пространство должно быть свободно от чуждых элементов, чуждых влияний. Это в то же время является нашей внешнеполитической стратегией.

Мы выстраиваем и впредь должны выстраивать внешнюю политику так, чтобы никто не вмешивался в наши дела.

Нам не нужна чья-либо помощь, равно как и чье-либо покровительство», – подчеркнул глава государства.

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Политический курс Великого лидера остается неизменным.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Ильхам Алиев, выступая на VIII съезде Партии «Ени Азербайджан».

«Естественно, с годами тактические и даже стратегические цели в определенной степени меняются, но генеральная линия остается неизменной – независимость, государственность, экономическая независимость, сильный военный потенциал и возможности максимального использования собственных ресурсов», – подчеркнул глава государства.

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Если бы Гейдар Алиев в то время находился в Азербайджане, он никогда не допустил бы, чтобы азербайджанский народ столкнулся с такими бедами, никогда не допустил бы проявления сепаратистских тенденций в Карабахе.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Ильхам Алиев, выступая на VIII съезде Партии «Ени Азербайджан».

Глава государства подчеркнул, что азербайджанский народ, прекрасно зная обо всем этом, связывал свой путь к спасению только с Гейдаром Алиевым.

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После славной Победы наша деятельность была направлена на полное восстановление территориальной целостности страны.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Ильхам Алиев, выступая на VIII съезде Партии «Ени Азербайджан».

«Мы не останавливались ни на день, ни единого дня не позволяли себе отдыха в выполнении этой славной миссии. В результате в период между Второй Карабахской войной и антитеррористической операцией мы действовали на нескольких фронтах», – отметил глава государства.

***

Съезд партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) впервые проходит после того, как Азербайджан полностью восстановил свою территориальную целостность и суверенитет.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Председатель партии «Ени Азербайджан» (ПЕА), Президент Ильхам Алиев в ходе своего выступления на VIII съезде ПЕА.

Напомнив, что VII съезд также проходил в новой для того времени обстановке, глава государства отметил: «Поскольку после нашей славной Победы прошло всего несколько месяцев, и весь мир говорил о нашей Победе. Азербайджан самостоятельно положил конец оккупации и одновременно создал новые реалии в регионе. С тех пор — с нашей Победы во Второй Карабахской войне и до сегодняшнего дня — эти реалии принимаются всем миром».

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