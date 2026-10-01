Проблема роста реваншизма в армянском обществе поднята на сессии Совета ООН по правам человека

Устойчивый мир и права человека невозможны в условиях безнаказанности.

Об этом заявила член Национального форума НПО Азербайджана Нигяр Рамазанова на заседании в рамках 63-й сессии Совета ООН по правам человека, 1 октября в Женеве.

«До сегодняшнего дня ни один из лиц, совершивших тяжкие преступления против азербайджанцев в годы конфликта и оккупации, и в настоящее время проживающих в Армении, не был привлечен к ответственности. Напротив, некоторые слои армянского общества представляют этих лиц как «героев». Безнаказанность лиц, совершивших преступления, противоречит международному правосудию и препятствует подлинному примирению между народами», - сказала она.

Другой вызывающий обеспокоенность вопрос - рост реваншистских настроений в армянском обществе. Некоторые лица и организации, призывающие к новой агрессии против Азербайджана и выдвигающие территориальные претензии, все еще продолжают свою деятельность: «Для достижения устойчивого мира необходимо предпринять конкретные шаги. Лица, несущие ответственность за военные преступления, совершенные в прошлом, должны предстать перед законом, деятельность реваншистских организаций, призывающих к насилию, должна быть прекращена, а структуры, поощряющие территориальные претензии к соседним странам, должны быть ликвидированы».

Культурное наследие - еще один чрезвычайно важный вопрос, добавила она: «В период оккупации с территорий Азербайджана в Армению были вывезены многочисленные ценные образцы культурного наследия. В мире существует множество положительных примеров, предусматривающих возвращение похищенных культурных ценностей. Мы также призываем Армению вернуть Азербайджану образцы культурного наследия, вывезенные в период оккупации».

Она также отметила, что необоснованные заявления и деятельность организации Christian Solidarity International, направленные против Азербайджана, негативно влияют на продолжающийся в настоящее время процесс мира и нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.