Путин: Азербайджан согласен с реализацией проекта коридора Север-Юг

Азербайджан поддерживает реализацию международного транспортного коридора Север-Юг и считает этот проект перспективным.

Об этом заявил Президент России Владимир Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, он отметил, что часть маршрута должна проходить по территории Азербайджана.

«Мы в контакте с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, проблем тоже никаких нет, Баку согласен с реализацией этого проекта и считает его перспективным», — сказал российский лидер.