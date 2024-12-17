Министр юстиции: Отношения между странами ОТГ развиваются во всех сферах, в том числе и в юстиции

Отношения между странами Организации тюркских государств в последние несколько лет углубляются и развиваются практически во всех сферах, и юстиция не стала исключением.

Как передает Report, об этом заявил министр юстиции Азербайджана Фарид Ахмедов на международной конференции «Транснациональные аспекты правоотношений: современные вызовы и цели» в Баку.

«Подтверждением этого является то, что только за 2024 год в рамках ОТГ было организовано около 30 различных семинаров, конференций и мероприятий в сфере юстиции», - сказал Ахмедов.

Он отметил, что сотрудничество в рамках Тюркской сети судебно-правовой подготовки охватывает органы судебной системы, а также нотариата, прокуратуры, юриспруденции и в целом академии юстиции стран-участниц организации.

«В сентябре этого года в Астане был учрежден Совет министров юстиции стран ОТГ и состоялось его первое заседание. Следующее заседание Совета состоится в Азербайджане в 2025 году. Считаю, что заложен прочный фундамент наших взаимоотношений, и проводимые мероприятия способствуют их развитию»,- сказал он.

Ахмедов отметил, что формат нынешней конференции выбран очень удачно, поскольку посвящен обсуждению транснациональных правовых отношений, а они требуют, как известно, тесного сотрудничества.

«Здесь собрались представители братских государств, и очень важно развивать и сохранять эти взаимоотношения для успешной борьбы с преступностью. В то же время участие в конференции представителей академий юстиции принесет большую пользу и науке», - сказал министр.