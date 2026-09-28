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Мелони поблагодарила Ильхама Алиева за решение SOCAR ограничить цены на топливо

First News Media23:59 - Сегодня
Мелони поблагодарила Ильхама Алиева за решение SOCAR ограничить цены на топливо

Азербайджанская госкомпания SOCAR вслед за Eni решила установить предельные цены на бензин и дизельное топливо в сети своей дочерней компании Italiana Petroli (IP).

Решение прокомментировала председатель Совета министров Италии Джорджа Мелони.

«Вслед за Eni IP также решила ограничить цены на топливо по всей стране. Это важный знак внимания к итальянским семьям и подтверждение того, что можно внести конкретный вклад в сдерживание дороговизны топлива», – заявила она.

Мелони поблагодарила президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента SOCAR Ровшана Наджафа, отметив, что этот шаг укрепляет сотрудничество между двумя странами.

SOCAR сообщила, что ценовой потолок будет вводиться поэтапно, начиная с сети IP. Размер ограничения определят с учетом необходимости сохранить устойчивость цепочки поставок, в которой задействованы тысячи операторов.

В компании подчеркнули, что таким образом отвечают на призыв итальянского правительства поддержать семьи и бизнес на фоне высоких цен на топливо и нестабильности на мировых энергетических рынках.

Ранее Eni установила максимальную цену на дизельное топливо на уровне 2,19 евро за литр, а на бензин – 1,99 евро за литр.

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