Хикмет Гаджиев провел встречу с делегацией рабочей группы Совета ЕС COEST - ФОТО
Помощник президента - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев провел в Баку встречу с делегацией Рабочей группы Совета ЕС по Восточной Европе и Центральной Азии (COEST).
Как сообщает 1news.az, об этом он написал на своей странице в "Х".
"Я был рад сегодня принять делегацию <...> состоящую из представителей более чем 20 европейских стран", - написал Гаджиев.
Помощник президента отметил, что партнерство между ЕС и Азербайджаном имеет стратегическое значение и развивается на основе уважения, равенства и взаимной выгоды.
"Политический диалог усилился благодаря недавним контактам на высоком уровне, а практическое сотрудничество набирает значительный темп", - отметил он.
Гаджиев также подчеркнул, что вклад Азербайджана в энергетическую безопасность Европы и его стратегическая роль в региональной связности, особенно через Средний коридор, являются важными аспектами отношений между ЕС и Азербайджаном.
"В этом году мы расширили наш диалог по вопросам безопасности до диалога по политическим вопросам и безопасности и работаем над заключением нового всеобъемлющего двустороннего соглашения и обновлением Приоритетов партнерства. Развивающаяся двусторонняя повестка дня предоставляет возможность преобразовать общие интересы в практические результаты", - заключил он.
I was pleased to receive today the delegation of the EU Council Working Party on Eastern Europe and Central Asia (COEST) composed of representatives from more than 20 European countries.
EU-Azerbaijan partnership is of strategic importance and is developing on the basis of… pic.twitter.com/mpR0jM4j2A — Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) October 1, 2026