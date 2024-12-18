Спикер турецкого парламента считает важной роль Баку и Анкары в укреплении тюркского единства
Спикер Великого Национального Собрания Турции Нуман Куртулмуш отмечает важную роль Азербайджана и Турции в укреплении солидарности тюркских государств.
Об этом он заявил на совместной пресс-конференции со спикером Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой в Анкаре.
«Такое взаимодействие очень эффективно и представляет высокую ценность как для тюркского мира, так и в глобальном аспекте», - сказал он.
По его словам, Анкара поддерживает Баку в его стремлении к установлению прочного мира и стабильности на Южном Кавказе.
Коснувшись ситуации в Сирии, турецкий спикер отметил, что полное уничтожение террористических организаций в этой стране не только один из национальных приоритетов Турции, но и важно для будущего свободной Сирии.
«Мы с самого начала говорили о необходимости шагов к устойчивому миру в этом регионе. Это география, где практически все вовлечены в борьбу великих держав, не нуждается в новых конфликтах и напряженности, а в большем сотрудничестве, мире, солидарности и развитии», - заявил Куртулмуш.
Он также высказался за скорейшее установление мира между Россией и Украиной.
Источник: AHaber