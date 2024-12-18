 COP29 усиливает экономический импульс Азербайджана, демонстрируя рекордный рост - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Экономика

COP29 усиливает экономический импульс Азербайджана, демонстрируя рекордный рост - ФОТО

First News Media11:07 - Сегодня
COP29 усиливает экономический импульс Азербайджана, демонстрируя рекордный рост - ФОТО

Данные Mastercard свидетельствуют о значительном влиянии COP29 на экономику Азербайджана.

Азербайджан пережил беспрецедентный экономический подъем, вызванный проведением 29-й Конференции ООН об изменении климата (COP29) в Баку, что свидетельствует о ее значительном влиянии на развитие страны.

Ключевые показатели, отраженные в оперативно подготовленном Mastercard Advisors отчете о влиянии COP29 на Азербайджан, основанном на данных о расходах в точках продаж (POS) от Mastercard, свидетельствуют о необычайном прогрессе, достигнутом благодаря этому глобальному событию.

Рост туризма достигает новых высот

Число туристов, прибывших на COP29, выросло на 148% по сравнению с той же неделей в 2023 году и в 16 раз по сравнению с неделей Формулы-1 в 2024 году, что свидетельствует о беспрецедентном международном интересе к COP29.

Объемы сделок и региональное влияние

Финансовые транзакции последовали этому примеру: общая сумма сделок выросла на 236%, а их количество - на 178 %. За пределами столицы объем сделок в регионах вырос на 128%, что свидетельствует о широком влиянии мероприятия на всю страну.

Гостиничный и пищевой секторы процветают

Гостиничный и пищевой секторы оказались в числе главных бенефициаров. Расходы на проживание и питание выросли более чем на 400%, обеспечив экономический эффект для ключевых отраслей. Крупные транзакции также набирали обороты: рост расходов на билеты стоимостью 10 и 25 долларов составил более 200%.

Глобальные тенденции в сфере туризма и расходов

COP29 также повысила привлекательность Азербайджана для мирового туризма. Расходы посетителей с ключевых рынков, включая Бразилию, Германию, США и Великобританию, резко возросли. Посетители из Бразилии, принимающей COP30, установили рекорд, увеличив расходы на проживание на 7 млн %, в то время как их британские и американские коллеги продемонстрировали рост в той же категории на 600% и 819% соответственно.

Результаты демонстрируют роль COP29 как катализатора устойчивого роста и свидетельствуют о растущем значении Азербайджана на мировой арене. Эти достижения прокладывают путь к долгосрочным экономическим и экологическим выгодам, подтверждая силу глобального сотрудничества.

О компании Mastercard

Mastercard поддерживает экономику и расширяет возможности людей в 200 с лишним странах и территориях по всему миру. Вместе с нашими клиентами мы строим устойчивую экономику, в которой каждый может процветать. Мы поддерживаем широкий спектр цифровых платежей, делая транзакции безопасными, простыми, интеллектуальными и доступными. Наши технологии и инновации, партнерские отношения и сети обеспечивают уникальный набор продуктов и услуг, которые помогают людям, предприятиям и правительствам реализовать свой самый большой потенциал.

www.mastercard.com

На правах рекламы

Поделиться:
161

Актуально

Политика

Президент Азербайджана: Правила игры, которые были определены по итогам Второй ...

Общество

Какой будет зима в Азербайджане? Отвечает Национальная служба гидрометеорологии

Общество

В Азербайджане введено новшество на платной дороге

Общество

В Азербайджане ожидается самая холодная зима за последние 40 лет - ВИДЕО

Экономика

ЦБ Азербайджана оставил учетную ставку без изменений

COP29 усиливает экономический импульс Азербайджана, демонстрируя рекордный рост - ФОТО

В Азербайджане меняется порядок предоставления субсидий на посев

В ЦБА произведено новое назначение

Выбор редактора

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Судебное дело Пелико, от которого стынет кровь, как свидетельство моральной деградации либерального мира

Каспийские тюлени: численность, угрозы и возможные пути спасения – ИНТЕРВЬЮ с Тариэлем Эйбатовым – ФОТО

Парижское климатическое соглашение: как мир сражается за температурный баланс – ФОТО – ВИДЕО

Глобальное потепление: как мировое сообщество борется с главной экологической проблемой? – ФОТО – ВИДЕО

Новости для вас

Эмин Агаларов намерен построить туристический центр Sea Breeze в Узбекистане

Безграничные возможности для путешествий с Birbank и AZAL

Стоимость азербайджанской нефти повысилась

Банк АВВ провел внеочередное общее собрание акционеров

Последние новости

Какой будет зима в Азербайджане? Отвечает Национальная служба гидрометеорологии

Сегодня, 12:15

В Лянкяране задержан водитель, управлявший грузовым автомобилем под воздействием наркотиков

Сегодня, 12:10

Воздушное пространство Азербайджана: Важная роль в международной авиации и новый этап модернизации

Сегодня, 12:05

Зеленский признал невозможность возвращения Донбасса и Крыма

Сегодня, 12:00

ЦБ Азербайджана оставил учетную ставку без изменений

Сегодня, 11:55

Президент Ильхам Алиев: Оружие, поставляемое правительством Макрона Армении, представляет практическую угрозу для Азербайджана - ВИДЕО

Сегодня, 11:50

Победительницу олимпиад по математике приняли в Массачусетский технологический институт - ФОТО

Сегодня, 11:45

Президент Азербайджана: Правила игры, которые были определены по итогам Второй мировой войны, сегодня уже не функционируют

Сегодня, 11:40

У Кыргызстана новый премьер-министр

Сегодня, 11:35

Президент: В силу особенностей внешней политики Азербайджан и на Западе, и на Востоке воспринимается как абсолютно самостоятельный игрок

Сегодня, 11:30

В Азербайджане впервые запущен единый Колл-центр судебных органов

Сегодня, 11:25

Президент Ильхам Алиев: Сегодня Россия и Азербайджан – это два надежных партнера

Сегодня, 11:20

За день из незаконного оборота изъято более 11 кг наркотиков

Сегодня, 11:15

Новые власти Сирии заявили о поддержке стратегических отношений с Турцией

Сегодня, 11:10

COP29 усиливает экономический импульс Азербайджана, демонстрируя рекордный рост - ФОТО

Сегодня, 11:07

Стали известны даты и программа DREAM Fest 2025 – ФОТО

Сегодня, 11:04

Состоялось IV заседание Республиканского комитета свободного профсоюза работников образования Азербайджана

Сегодня, 11:00

Зеленский отклонил предложения Трампа о быстром завершении войны в Украине

Сегодня, 10:55

ФСБ задержала исполнителя убийства Кириллова - 29-летного гражданина Узбекистана - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 10:50

МВД: ДТП чреваты не только материальным, но и моральным ущербом для участников дорожного движения - ВИДЕО

Сегодня, 10:49
Все новости
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Недавно стартовал новый учебный год, а это значит, что 1news.az совместно с Министерством науки и образования продолжает рубрику «Моя школа». В04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31
Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

06 / 08 / 2024, 09:50
Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

29 / 05 / 2024, 10:23
МОЯ ШКОЛА. Директор Парвана Аббасова: «Нужно прививать ученикам правильные жизненные ценности…» - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. Директор Парвана Аббасова: «Нужно прививать ученикам правильные жизненные ценности…» - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

24 / 05 / 2024, 13:35