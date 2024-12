Гасан Гасанов: Заветы Махмуда Кашкарлы нельзя предавать забвению

Интервью 1news.az с видным азербайджанским государственным деятелем, дипломатом, ученым, доктором исторических наук Гасаном Азиз оглы Гасановым.

- Уважаемый Гасан муаллим, на днях в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже состоялось большое мероприятие в честь 950-летия словаря Тюркских слов, составленного Махмудом Кашкарлы. Вы были среди участников этого мероприятия и выступили там. Что можете рассказать об этом мероприятии?

- Это мероприятие было прекрасно организовано под руководством президента Фонда тюркского наследия и культуры Актоты ханум Раимкуловой, постоянного представителя Азербайджана при ЮНЕСКО Эльмана Абдуллаева и генерального секретаря Национальной комиссии Азербайджана по ЮНЕСКО Сеймура Фаталиева. В мероприятии участвовали представители национальных комиссий по ЮНЕСКО всех тюркских стран, ответственные работники ЮНЕСКО, а также ученые из всех тюркских и нескольких европейских стран.

- На что из этого мероприятия вы хотели бы обратить особое внимание азербайджанского читателя?

- После завершения всех выступлений было проведено специальное заседание, посвященное изданию Махмуда Кашкарлы на азербайджанском языке. Президент Национальной Академии наук Азербайджана академик Иса Габиббейли сообщил, что изданный в наши дни «Диван Кашкарлы» был переведен азербайджанским ученым, узбеком по происхождению Халидом Саидом Ходжаевым еще в 30-е годы, но в связи с тем, что он стал жертвой репрессий, рукопись была утеряна, и обнаружена лишь в наши дни.

На этом заседании также выступили директор Института языкознания Надир Мамедли, президент Фонда тюркской культуры и наследия Актоты Раимкулова и постоянный представитель Азербайджана при ЮНЕСКО Эльман Абдуллаев.

Это заседание стало торжественным заключительным актом исторического мероприятия.

- В чем значимость Махмуда Кашкарлы и его Словаря?

- Махмуд Кашкарлы однозначно является самым выдающимся ученым тюркского мира, заложившем основу тюркологии как науки. Он написал свой великий труд в XI веке, когда, к великому сожалению, тюркские правители воевали между собой, борясь за первенство.

В противовес им Махмуд Кашкарлы создал научный труд, в котором провозгласил генетическое единство тюркских народов и тюркского мира. Он тогда заложил основу этнического единства, а в наше время идет процесс политического единства тюркских народов.

- Это перекликается с задачами наших дней.

- Совершенно верно. Говоря о нашей работе в рамках Организации тюркских государств, наш Президент, уважаемый Ильхам Алиев подчеркнул: «Я хочу четко сказать, что это является для нас приоритетом. Организация тюркских государств - это главная международная организация для нас, потому что это наша семья. У нас нет другой семьи. Тюркский мир - это наша семья. Мы должны приложить совместные усилия, чтобы Организация тюркских государств стала важным фактором и силовым центром на мировой арене».

О подобных словах тюркских предводителей на протяжении веков мечтали целые поколения тюрков. Мы счастливы, что это стало реальностью именно в наши дни. К месту будет сказано, что именно Ильхам Алиев лично является инициатором создания международной организации «Фонд тюркского культурного наследия», которая явилась инициатором проведения этого исторического мероприятия.

- Насколько нам известно, вы выступили на этом мероприятии. Чему было посвящено ваше выступление?

- Мое выступление было посвящено актуализации четырех заветов-проблем, поднятых Махмудом Кашкарлы, хотя таковых больше. С моей точки зрения, Махмуд Кашкарлы и его Диван в наши дни должны быть не памятником старины, а стать источником возрождения потерянных заветов.

- Какой самый первый и самый важный завет Кашкарлы, требующий актуализации?

- Махмуд Кашкарлы, видя, как тюркский язык подвергался активному влиянию персидского и арабского языков, сказал: «Самыми красноречивыми и изящными в выражении являются те, кто знает лишь один язык, не смешивается с персами и не перенимает чужие обычаи».

Далее он утверждает, что «Огузы, смешавшись с персами, забыли многие тюркские слова и заменили их персидскими», и завершает свою мысль сожалением: «Засорение тюркского языка иностранными словами приводит и к изменению нравственных принципов тюрков».

Наши великие предки помнили этот завет Кашкарлы. В XII веке Низами Гянджеви в персидском тексте использовал тюркское слово «Битиг» вместо арабского «Алифба», а в XV веке Алишер Навои посвятил особое произведение чистоте тюркского языка.

Но к сожалению, этот завет был забыт последующими поколениями тюркских поэтов и языковедов. Забвение Махмуда Кашкарлы продолжается и в наши дни. Недавно был принят общий тюркский алфавит, и к великому сожалению, мое предложение о том, чтобы назвать его словом «Битиг» из Дивана Махмуда Кашкарлы, не нашло поддержки со стороны руководителей этого проекта, которые предпочли латинское слово «Алфабе» тюркскому слову «Битиг». Наверно, взяв на себя такую ответственность, они решили, что являются высшей инстанцией.

Таким образом, важнейшим заветом Махмуда Кашкарлы является очищение тюркского языка от иностранных слов. В 30-е, советские годы, актуализация этой проблемы приводила к расстрелу, а позднее – к обвинениям в национализме. В настоящее время непростительно не взяться за реализацию этого завета Махмуда Кашкарлы.

- Вы сказали о четырех заветах. Какой из них второй?

- Махмуд Кашакарлы сообщает о великом тюркском правителе Алпар Тонга, подчеркивая, что персы называют его Афрасиаб. Наши современники, можно сказать, или вовсе его не знают, или знают ошибочно. В «Авесте», называя Алпар Тонга-Афрасиаба, Франнграсиан, признают его предводителем туранских племен. К великому сожалению, многие тюркские ученые и, как следствие, тюркская общественность, упоминание Афрасиаба в «Авесте» под именем Франграсиан считают основанием считать его зороастрийцем. Это откровенная ложь. Зорегооастр, получив пророческий сан, в первую очередь, обратился именно к Франграсиану, но он отказывается принять эту религию, борясь за сохранение своей исконно этнической религии, которая в «Авесте» называется идолопоклонничество. Затем, Зороастр обратился к персидскому царю Виштаспе, который принял новую веру! В результате этого Франграсиан стал заклятым врагом зороастрийцев, и ими же был впоследствии убит.

Возникает вопрос: почему в таком случае некоторые тюркские ученые считают Афрасиаба зороастрийцем? Отвечаю: потому что сообщение Махмуда Кашкарлы о нем предано забвению и поэтому проблема исследования истины о великом Алпар Тонга-Афрасиаб-Франграсиане требует безусловной актуализации.

- Расскажите, пожалуйста, о третьем завете Кашкарлы.

- Махмуд Кашкарлы, двенадцатилетний животный циклический календарь называет «тюркский календарь», а праздник, посвященный его началу, называет «Байрам», со значением «День гуляний».

Китайские источники II в. до н.э. о начале нового года у тюрков сообщают, что: «тюрки считают годы по тому, сколько раз растения возрождают свою зелень». В китайских сообщениях IX в. говорится, что новый год у тюрков начинается с «головного месяца». Этот месяц Бируни (973-1048) называет «Биринчи-ай/Первый месяц», а в XIII в. Н.Туси этот же месяц называет «Арам айы», что соответствует современному месяцу март. Махмуд Кашкарлы, в качестве начала нового года приводит многочисленные примеры о весне.

Часто возникает вопрос о персидском происхождении названия Тюркского нового года в форме «Новруз». История вопроса такова. В XI в. Сельджукский султан Мелик-шах издает указ об обязательной встрече Нового года в марте, в день весеннего равноденствия. Этот порядок касался не только тюрков, но и всех народов, населяющих Сельджукскую империю, включая персов. Именно тогда персы, которые до этого, согласно Бируни, встречали Новый год исключительно летом, 22 июня, перенесли его на март вместе с названием «Новруз». В связи с этим у азербайджанцев появилась название Нового года в форме «Новруз-Байрам».

Большинство нашего современного населения и не меньшее число ученых, предав забвению этот завет Махмуда Кашкарлы, относят наш Новруз-Байрам к зороастризму и персам. Это неправда, это ложь. Наша задача - распространить правду среди нашего населения.

- И наконец, о четвертом завете Кашкарлы.

- Я просматривал многие первоисточники с целью этимологизации тюркского слова «Хаган». Махмуд Кашкарлы сообщает, что в связи с тем, что огузы не могли произнести «амир» с начальным гласным, они дополняли начальный алиф буквой «Х», называя тем самым наших предков-эмиров «Хамир». Эта заметка Махмуда Кашкарлы дает нам возможность приблизиться к раскрытию тайны происхождения титула «Хакан/Хаган».

В арамейском тексте IX в. до н.э., имеющем отношение к древним тюркам, сообщается, что некий Гус/Гуз создал страну, получившем от его имени название «Агус/Агуз». Столицей страны Агуз был город Арпад. Последним царем этой страны был Мади-Эл, при котором она была покорена ассирийским царем Тиглатпаласаром III (743-740 гг. до н.э.) В опубликованной в The Сambridge ancient history, (volume III, 2008 г.) статье D.Hawkinsa «The Neo-Hittite states in Syria and Anatolia», подробно рассказывается об этой стране. Сопоставив его данные с сообщениями автора XIII века Ф.Рашидаддина, нам удалось идентифицировать его со страной, созданной Огуз-ханом в Антакии на территории современной Сирии. Основанием для идентификации послужили, в первую очередь, такие факторы, как совпадение маршрута передвижения Огуз-хана по Месопотамии; имя создателя страны Гус/Гуз, название созданной им страны Агус/Агуз, и его дислокации именно в регионе Антакии. В арамейских источниках в связи со страной Агус/Агуз упоминается слово Akhan, которое D.Hawkins приводит в качестве титула правителя по имени Гус/Гуз (с.389). Корневым компонентом этого слова является «Кhаn», с добавленной буквой «А», которая является ничем иным как сокращенной версией «Ага/Ака», означающая по В.В.Радлову «господин». Используя лингвистический прием, о которых сообщает Махмуд Кашкарлы, можно признать, что «Akhan» - это трудно произносимое протоогузами слово, и нуждается в добавлении перед алифом начального «Х». В результате получаем титул Хаган, присущий правителю Месопотамской страны Агуз.

- Что бы вы хотели сказать в заключение?

- Я остановился лишь на четырех сообщениях Махмуда Кашкарлы, которые преданы нашими современниками забвению, и считаю, что можно расширить перечень проблем, требующих своей актуализации, и сделать так, чтобы Махмуд Кашкарлы звучал бы сегодня не архаически, а как наш современник.

