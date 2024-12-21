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Азербайджан и Россия подписали Соглашение о сотрудничестве по развитию транзитных грузовых перевозок - ФОТО

First News Media14:40 - Сегодня
Азербайджан и Россия подписали Соглашение о сотрудничестве по развитию транзитных грузовых перевозок - ФОТО

В Москве прошла встреча министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашада Набиева с министром транспорта России Романом Старовойтом.

Как передает АЗЕРТАДЖ, об этом сообщает пресс-центр Министерства транспорта РФ.

Во встрече принимал участие заместитель председателя Правительства РФ Виталий Савельев. Стороны обсудили взаимодействие в рамках развития западного маршрута Международного транспортного коридора «Север – Юг».

Министры подписали Соглашение между правительствами Азербайджана и России о сотрудничестве по развитию транзитных грузовых перевозок по МТК.

«Сегодняшнее соглашение является историческим и основополагающим для развития всего коридора «Север-Юг». Наши инфраструктурные проекты нацелены на то, чтобы мы реально могли провозить не менее 15 миллионов тонн, и грузоотправители заинтересованы в этом коридоре. В целом, железная дорога до порта Бендер-Аббас создаст экономические условия для интенсивного развития всего коридора», – подчеркнул Виталий Савельев.

Как пояснили в минтрансе РФ, благодаря соглашению будет создан механизм координации развития железнодорожных грузовых перевозок и инфраструктуры на западном маршруте МТК «Север – Юг». Также будет обеспечена сбалансированность темпов роста объемов перевозок и развития инфраструктуры железнодорожного транспорта.

В ведомстве также отметили, что в прошлом году завершена реконструкция автомобильного пункта пропуска Яраг-Казмаляр. После модернизации пунктов пропуска Тагиркент-Казмаляр и Ново-Филя суммарная пропускная способность на российской стороне вырастет на 500 транспортных средств – до 3 тыс. в сутки. С 25 декабря в Тагиркент-Казмаляре заработает электронная очередь для грузовых машин. Также до 2027 года будет модернизирован железнодорожный пункт пропуска Дербент.

В нынешнем году подписано межправительственное Соглашение об эксплуатации и обслуживании автомобильного моста через реку Самур в районе пунктов пропуска Яраг-Казмаляр и Самур. Завершен капитальный ремонт автодороги Р-217 «Кавказ» с расширением до четырех полос. Ведется работа по строительству обходов Хасавюрта, Дербента и Махачкалы.

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