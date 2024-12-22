ЕБР: Азербайджан - лидер по соотношению экспортированных взаимных инвестиций к ВВП

Согласно отчету Евразийского банка развития, Азербайджан лидирует по соотношению средств, вложенных в страны региона, к национальному ВВП.

Наша страна опережает Россию с показателем в 4,15% от ВВП.

Три основные страны-реципиента инвестиций в Евразийском регионе — Казахстан, Узбекистан и Азербайджан, с объемами $10,4 млрд (22,6%), $10,2 млрд (22,1%) и $5,8 млрд (12,6%) соответственно. Эти три страны вместе обеспечили почти 60% общего объема взаимных ПИИ (прямых иностранных инвестиций) на конец первого полугодия 2024 года.

Азербайджан – лидер по соотношению объема экспортированных взаимных инвестиций к ВВП. Этот показатель составил 6,6% ВВП на конец первого полугодия 2024 г. и существенно вырос по сравнению с 2022 г. (4% ВВП).

На частные компании приходится 68% накопленных взаимных ПИИ в Евразийском регионе на конец первого полугодия 2024 г.

В отраслевом распределении основные секторы взаимных инвестиций – сырьевой (35,6%), обрабатывающий (15,2%) и сектор транспорта и логистики (11,6%). Суммарно они занимают более 60% от всего объема взаимных ПИИ на конец первого полугодия 2024 г.

Обрабатывающий сектор внес наибольший вклад в прирост взаимных инвестиций в регионе. С 2022 г. объем взаимных ПИИ в обрабатывающих отраслях увеличился на 1,1 млрд долл. до 7 млрд долл. на конец первого полугодия 2024 г. В этом секторе реализуется наибольшее число активных проектов (93).

Агропромышленный сектор демонстрирует непрерывный рост объемов взаимных ПИИ с 2016 г. – среднегодовые темпы роста составляют 6,7%. С 2022 г. объем взаимных инвестиций в этом секторе увеличился на 22% до 2,2 млрд долл. на конец первого полугодия 2024 г.

С 2016 года Азербайджан продемонстрировал наивысшие темпы роста среди стран региона, увеличив объем взаимных ПИИ в 2,5 раза — с $2,3 млрд в 2016 году до $5,8 млрд в 2024 году. В настоящее время реализуется 20 инвестиционных проектов, а средняя стоимость одного проекта является одной из самых высоких в регионе и составляет $264 млн. Рост взаимных ПИИ в Азербайджане был обусловлен крупными вложениями в проект «Шах Дениз», в который было инвестировано около $25 млрд в период с 2012 по 2023 годы.

Азербайджан — второй крупнейший источник капитала после России.