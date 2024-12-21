Токаев освободил от должности министра национальной экономики

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Указ об освобождении Нурлана Байбазарова от должности заместителя премьер-министра – министра национальной экономики.

Об этом сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Указом главы государства Байбазаров Нурлан Серикович освобожден от должности заместителя премьер-министра – министра национальной экономики Республики Казахстан», - говорится в сообщении.

Нурлан Байбазаров был назначен заместителем премьер-министра - министром национальной экономики 6 февраля 2024 года.