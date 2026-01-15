Из Ирана вывели $1,5 млрд - среди отправителей сын Хаменеи

За последние двое суток из Ирана вывели около 1.5 млрд долларов. Деньги переводили не через банки, а в криптовалюте, и почти весь поток шел в сторону Дубая.

Об этом сообщил, израильский 14-й канал со ссылкой на источники, близкие к Корпусу стражей исламской революции.

По данным канала, среди участников этих операций - Моджтаба Хаменеи, сын Али Хаменеи, который перевел порядка 328 млн долларов.

Иран активно использует криптовалюты для перевода средств за рубеж на фоне санкций, отмечает Iran International. Минфин США описывал "теневые" сети, использующие зарубежные подставные фирмы и криптовалютные транзакции, связанные с доходами от нефти.

