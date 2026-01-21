Бывшего премьер-министра Южной Кореи приговорили к 23 годам

Суд первой инстанции приговорил бывшего премьер-министра Республики Корея Хан Док Су к 23 годам лишения свободы по делу о мятеже против конституционного строя в связи с введением военного положения в 2024 году.

Трансляцию вел телеканал YTN.

Хан Док Су обвинили в участии в мятеже в качестве одной из ключевых фигур и в оказании содействия лидеру заговорщиков, под которым подразумевается бывший президент Юн Сок Ёль. Прокуратура просила для него 15 лет тюрьмы.

В декабре 2024 года Юн Сок Ёль объявил военное положение в нарушение конституции, за что его впоследствии отстранили от власти. Хан Док Су на тот момент занимал пост премьер-министра, а затем временно исполнял обязанности президента Республики Корея.

Источник: ТАСС