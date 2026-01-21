 В Азербайджане могут ввести ограничения на выезд ряда лиц, имеющих отсрочку от военной службы | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Общество

В Азербайджане могут ввести ограничения на выезд ряда лиц, имеющих отсрочку от военной службы

First News Media11:40 - Сегодня
В Азербайджане могут ввести ограничения на выезд ряда лиц, имеющих отсрочку от военной службы

В Азербайджане могут быть введены ограничения на выезд лиц, срок действия отсрочки от военной службы которых подходит к концу.

Об этом в ответ на запрос Report заявил начальник отдела по связям с общественностью и международным отношениям Государственной службы по мобилизации и призыву Пярвиз Садраддинов, комментируя недавно распространившуюся информацию о необходимости повторного медосмотра лиц, имеющих отсрочку от военной службы по причине наличия заболевания.

Он отметил, что любое лицо, имеющее право на отсрочку от военной службы, после окончания срока отсрочки должно обратиться в отдел по месту своей регистрации и пройти соответствующие процедуры:

"Граждане, имеющие право на отсрочку от военной службы по состоянию здоровья, семейному положению и другим причинам, по истичении ее срока должны в обязательном порядке обратиться в наше структурное подразделение по месту своей регистрации, и за это они несут прямую ответственность".

Он отметил, что срок действия права на отсрочку указывается как в военном билете гражданина, так и в его личном кабинете в приложении MyGov:

"Иногда гражданин не соблюдает это правило, и в результате его выезд из страны ограничивается, на него налагается административный штраф, в некоторых случаях он может быть привлечен к уголовной ответственности. Поэтому, чтобы предотвратить подобные случаи, мы хотели бы обратиться к гражданам указанных категорий и проинформировать их о необходимости внимательно следить за указаниями в своих военных билетах или загрузить приложение MyGov и получать информацию посредством уведомлений, а также своевременно обращаться в наше структурное подразделение по месту регистрации", - отметил начальник ведомства.

Поделиться:
178

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев принял делегацию, связанную с «Премией Заида за человеческое ...

Общество

В Баку оптимизируют движение для устранения пробок на центральном проспекте - ...

Xроника

Ильхам Алиев встретился в Давосе с премьер-министром Чехии - ФОТО

Общество

Морозы до 18 градусов и 116 см снега: последние данные о погоде в Азербайджане

Общество

В Баку оптимизируют движение для устранения пробок на центральном проспекте - ВИДЕО

В Азербайджане могут ввести ограничения на выезд ряда лиц, имеющих отсрочку от военной службы

Иса Габиббейли прокомментировал распространившиеся кадры: «У меня никогда не было зонта»

В Баку курьеры похитили косметику на 1800 манатов и перепродали её

Выбор редактора

Стагнация Bank BTB: «бетонные» активы и проблемы ликвидности

Как медиа-организация стала очищать Карабах от мин: В интервью 1news.az Умуд Мирзаев расставляет все точки над i - ФОТО

Bank of Baku и скрытая цена роста: о чем говорят отчеты банка?

Иногда банкам нужно дать умереть: уроки азербайджанского эксперимента

ИИ, репутационные скандалы и консалтинг без консультантов: выживут ли McKinsey, BCG и Ко в новую эпоху?

Новости для вас

Азербайджанского ученого арестовали в США и готовятся депортировать

«Я в аду»: Нигяр Кочарли обвинила Liv Bona Dea в жестоком обращении

Экс-глава ИВ Насиминского района Баку потребовал 200 тыс. манатов от «Ağçiçəyim»? - комментарий директора - ОБНОВЛЕНО

Четыре тоннеля и три перехода: в Баку продолжается строительство новой дороги - ФОТО - ВИДЕО

Последние новости

В Баку задержан водитель Range Rover в состоянии наркотического опьянения - ВИДЕО

Сегодня, 12:05

Пашинян продвигает своего советника на должность спикера парламента Армении

Сегодня, 12:02

Виктория Бекхэм отказалась шить свадебное платье для невестки? Стилист раскрыла правду - ФОТО

Сегодня, 11:57

Главный дипломат ЕС прокомментировала угрозы Трампа захватить Гренландию

Сегодня, 11:54

В Баку оптимизируют движение для устранения пробок на центральном проспекте - ВИДЕО

Сегодня, 11:43

В Азербайджане могут ввести ограничения на выезд ряда лиц, имеющих отсрочку от военной службы

Сегодня, 11:40

Иса Габиббейли прокомментировал распространившиеся кадры: «У меня никогда не было зонта»

Сегодня, 11:35

Ильхам Алиев встретился в Давосе с премьер-министром Чехии - ФОТО

Сегодня, 11:30

Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с президентом компании Brookfield Asset Management - ФОТО

Сегодня, 11:27

Нетаньяху принял приглашение Трампа в «Совет мира»

Сегодня, 11:23

Азербайджан и Катар обсудили проведение совместных военных учений - ФОТО

Сегодня, 11:18

Положительное сальдо внешней торговли Азербайджана сократилось более чем в 8 раз

Сегодня, 11:15

От «Bayatılar» к «Zalim»: Спустя три десятилетия Эльдар Мансуров и Левент Юксель впервые встретились - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 11:12

В Баку курьеры похитили косметику на 1800 манатов и перепродали её

Сегодня, 11:05

В Гарадаге обнаружен пригодный к использованию боеприпас - ВИДЕО

Сегодня, 11:00

Ильхам Алиев принял делегацию, связанную с «Премией Заида за человеческое братство» - ФОТО

Сегодня, 10:55

Морозы до 18 градусов и 116 см снега: последние данные о погоде в Азербайджане

Сегодня, 10:52

Франция предложила провести учения НАТО в Гренландии

Сегодня, 10:42

Бывшего премьер-министра Южной Кореи приговорили к 23 годам

Сегодня, 10:38

У здания Европарламента прошли массовые акции протеста

Сегодня, 10:35
Все новости
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az со звездой сериалов «Alatava» и «Cehizsiz gəlinlər», актрисой Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Румией26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43