В Азербайджане могут ввести ограничения на выезд ряда лиц, имеющих отсрочку от военной службы

В Азербайджане могут быть введены ограничения на выезд лиц, срок действия отсрочки от военной службы которых подходит к концу.

Об этом в ответ на запрос Report заявил начальник отдела по связям с общественностью и международным отношениям Государственной службы по мобилизации и призыву Пярвиз Садраддинов, комментируя недавно распространившуюся информацию о необходимости повторного медосмотра лиц, имеющих отсрочку от военной службы по причине наличия заболевания.

Он отметил, что любое лицо, имеющее право на отсрочку от военной службы, после окончания срока отсрочки должно обратиться в отдел по месту своей регистрации и пройти соответствующие процедуры:

"Граждане, имеющие право на отсрочку от военной службы по состоянию здоровья, семейному положению и другим причинам, по истичении ее срока должны в обязательном порядке обратиться в наше структурное подразделение по месту своей регистрации, и за это они несут прямую ответственность".

Он отметил, что срок действия права на отсрочку указывается как в военном билете гражданина, так и в его личном кабинете в приложении MyGov:

"Иногда гражданин не соблюдает это правило, и в результате его выезд из страны ограничивается, на него налагается административный штраф, в некоторых случаях он может быть привлечен к уголовной ответственности. Поэтому, чтобы предотвратить подобные случаи, мы хотели бы обратиться к гражданам указанных категорий и проинформировать их о необходимости внимательно следить за указаниями в своих военных билетах или загрузить приложение MyGov и получать информацию посредством уведомлений, а также своевременно обращаться в наше структурное подразделение по месту регистрации", - отметил начальник ведомства.