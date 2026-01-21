В Баку оптимизируют движение для устранения пробок на центральном проспекте - ВИДЕО

В результате анализа, проведенного в Ясамальском районе Баку, было установлено, что транспортные средства, следующие с улицы Абдулвахаба Саламзаде в направлении проспекта Зии Буниятова, в настоящее время используют участок для разворота на Тбилисском проспекте.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

Было отмечено, что автомобили, которые после поворота направо с улицы А. Саламзаде вынуждены за короткую дистанцию перестраиваться в левый ряд для совершения разворота, значительно снижают скорость транспортного потока и создают серьезные заторы на данном участке.

В целях устранения существующей проблемы на территории будет ликвидировано разделительное ограждение и обеспечен прямой выезд с улицы Абдулвахаба Саламзаде в сторону проспекта Зии Буниятова. Таким образом, необходимость в совершении разворота отпадет, что повысит плавность движения.

В рамках проекта пересечение Тбилисского проспекта с улицей Абдулвахаба Саламзаде станет регулируемым - здесь установят светофор.

Кроме того, будут созданы условия для безопасного и комфортного перехода пешеходов.