Иса Габиббейли прокомментировал распространившиеся кадры: «У меня никогда не было зонта»

Президент Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), академик Иса Габиббейли прокомментировал видеокадры, распространившиеся в социальных сетях, на которых во время его посещения Аллеи шехидов в день всенародной скорби - 20 Января один из сотрудников НАНА держит над ним зонт.

По словам Исы Габиббейли, он никогда не пользовался зонтом:

«За всю жизнь я ни разу не пользовался зонтом. У меня никогда не было зонта — ни дома, ни сейчас. Вчера я пришёл в Аллею шехидов без зонта и без головного убора. Погода была ветреной, шёл снег, и один из сотрудников подошёл ко мне и раскрыл зонт, чтобы укрыть нас обоих. Сначала я даже не заметил этого. Такая ситуация продолжалась всего несколько минут. В течение всего посещения я находился с непокрытой головой и без зонта», — отметил он.

Глава НАНА также подчеркнул, что не давал никаких указаний сотруднику держать над ним зонт. По его словам, это можно наглядно увидеть и на фотографиях, опубликованных сразу после мероприятия на официальном сайте НАНА и в материалах Азертадж.

Комментарий Исы Габиббейли был сделан на фоне активного обсуждения произошедшего в социальных сетях.