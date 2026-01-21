 Морозы до 18 градусов и 116 см снега: последние данные о погоде в Азербайджане | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Общество

Морозы до 18 градусов и 116 см снега: последние данные о погоде в Азербайджане

Фаига Мамедова10:52 - Сегодня
Морозы до 18 градусов и 116 см снега: последние данные о погоде в Азербайджане

На большей части территории Азербайджана сохраняется осадочный характер погоды, в Лерике высота снежного покрова достигла 116 см.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на данные Национальной службы гидрометеорологии по состоянию на 10:00 21 января, в большинстве регионов страны идет мокрый снег и снег.

Высота снежного покрова в Лерике составила 116, в горных районах Астары - 70, в Ярдымлы - 49, в Алибее (Загатала) и Кяльбаджаре - 42, в Шахбузе - 32, в Сарыбаше (Гах) - 28, в Шуше - 27, в Кишчае (Шеки) - 24, в Хызы - 22, в Ханкенди и Грызе - 20, в Халтане - 18, в Джалилабаде - 16, в Лачине и Губадлы - 15, в Лазе (Гусар) - 15, в Шамахы и Ширване - 13, в Ивановке (Исмайыллы) и Хыналыге - 12, в Ходжалы, Гобустане и Шаруре - 10, в Шахдаге и Билясуваре - 9, в Губе и Гедабее - 8, в Физули и Огузе - 7, в Имишли и Нахчыване - 6, в Дашкясане, Габале и Садаряее - 5, в Тертере, Агдаме и Гёйчае - 3, в Джейранчёле - 2, в Ордубаде, Агсу, Барде и Нафталане - 1 см.

Количество выпавших осадков в Бейлагане и Лянкарани составило 24, в Баку и на Абшеронском полуострове - 15, в Сабирабаде - 13, в Астаре - 12, в Кюрдамире - 9, в Товузе, Зардабе и Мингячевире - 6, в Балакене и Евлахе - 5, в Гяндже и Шамкире - 4, в Акстафе и Нефтчале - 3, в Шабране - 2, в Гёйгёле - 1 мм. В Сумгайыте, Гёйгёле, Гяндже, Нафталане, Шамкире, Балакене, Гахе, Шеки, Огузе, Габале, Шамахы, Гобустане, Грызе, Ярдымлы и Лерике наблюдается туман, видимость ограничена до 500 метров.

Минимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 1, в Аранских районах - 2, в Нахчыванской АР - 15, в горных районах - 9, в высокогорных районах - до 18 градусов мороза. Ожидается, что с полудня 21 января погодные условия на территории страны смягчатся, 22–25 января в большинстве регионов будет преимущественно без осадков, температура постепенно повысится, будет преобладать умеренный юго-западный ветер.

Поделиться:
271

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев принял делегацию, связанную с «Премией Заида за человеческое ...

Общество

В Баку оптимизируют движение для устранения пробок на центральном проспекте - ...

Xроника

Ильхам Алиев встретился в Давосе с премьер-министром Чехии - ФОТО

Общество

Морозы до 18 градусов и 116 см снега: последние данные о погоде в Азербайджане

Общество

В Баку оптимизируют движение для устранения пробок на центральном проспекте - ВИДЕО

В Азербайджане могут ввести ограничения на выезд ряда лиц, имеющих отсрочку от военной службы

Иса Габиббейли прокомментировал распространившиеся кадры: «У меня никогда не было зонта»

В Баку курьеры похитили косметику на 1800 манатов и перепродали её

Выбор редактора

Стагнация Bank BTB: «бетонные» активы и проблемы ликвидности

Как медиа-организация стала очищать Карабах от мин: В интервью 1news.az Умуд Мирзаев расставляет все точки над i - ФОТО

Bank of Baku и скрытая цена роста: о чем говорят отчеты банка?

Иногда банкам нужно дать умереть: уроки азербайджанского эксперимента

ИИ, репутационные скандалы и консалтинг без консультантов: выживут ли McKinsey, BCG и Ко в новую эпоху?

Новости для вас

Экс-глава ИВ Насиминского района Баку потребовал 200 тыс. манатов от «Ağçiçəyim»? - комментарий директора - ОБНОВЛЕНО

В эти дни в Баку ожидается до 3 градусов мороза

В Азербайджане изменен расчёт зарплаты за период отпуска

Ветер усилится, объявлены жёлтое и оранжевое предупреждения

Последние новости

В Баку задержан водитель Range Rover в состоянии наркотического опьянения - ВИДЕО

Сегодня, 12:05

Пашинян продвигает своего советника на должность спикера парламента Армении

Сегодня, 12:02

Виктория Бекхэм отказалась шить свадебное платье для невестки? Стилист раскрыла правду - ФОТО

Сегодня, 11:57

Главный дипломат ЕС прокомментировала угрозы Трампа захватить Гренландию

Сегодня, 11:54

В Баку оптимизируют движение для устранения пробок на центральном проспекте - ВИДЕО

Сегодня, 11:43

В Азербайджане могут ввести ограничения на выезд ряда лиц, имеющих отсрочку от военной службы

Сегодня, 11:40

Иса Габиббейли прокомментировал распространившиеся кадры: «У меня никогда не было зонта»

Сегодня, 11:35

Ильхам Алиев встретился в Давосе с премьер-министром Чехии - ФОТО

Сегодня, 11:30

Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с президентом компании Brookfield Asset Management - ФОТО

Сегодня, 11:27

Нетаньяху принял приглашение Трампа в «Совет мира»

Сегодня, 11:23

Азербайджан и Катар обсудили проведение совместных военных учений - ФОТО

Сегодня, 11:18

Положительное сальдо внешней торговли Азербайджана сократилось более чем в 8 раз

Сегодня, 11:15

От «Bayatılar» к «Zalim»: Спустя три десятилетия Эльдар Мансуров и Левент Юксель впервые встретились - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 11:12

В Баку курьеры похитили косметику на 1800 манатов и перепродали её

Сегодня, 11:05

В Гарадаге обнаружен пригодный к использованию боеприпас - ВИДЕО

Сегодня, 11:00

Ильхам Алиев принял делегацию, связанную с «Премией Заида за человеческое братство» - ФОТО

Сегодня, 10:55

Морозы до 18 градусов и 116 см снега: последние данные о погоде в Азербайджане

Сегодня, 10:52

Франция предложила провести учения НАТО в Гренландии

Сегодня, 10:42

Бывшего премьер-министра Южной Кореи приговорили к 23 годам

Сегодня, 10:38

У здания Европарламента прошли массовые акции протеста

Сегодня, 10:35
Все новости
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az со звездой сериалов «Alatava» и «Cehizsiz gəlinlər», актрисой Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Румией26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43