Морозы до 18 градусов и 116 см снега: последние данные о погоде в Азербайджане

На большей части территории Азербайджана сохраняется осадочный характер погоды, в Лерике высота снежного покрова достигла 116 см.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на данные Национальной службы гидрометеорологии по состоянию на 10:00 21 января, в большинстве регионов страны идет мокрый снег и снег.

Высота снежного покрова в Лерике составила 116, в горных районах Астары - 70, в Ярдымлы - 49, в Алибее (Загатала) и Кяльбаджаре - 42, в Шахбузе - 32, в Сарыбаше (Гах) - 28, в Шуше - 27, в Кишчае (Шеки) - 24, в Хызы - 22, в Ханкенди и Грызе - 20, в Халтане - 18, в Джалилабаде - 16, в Лачине и Губадлы - 15, в Лазе (Гусар) - 15, в Шамахы и Ширване - 13, в Ивановке (Исмайыллы) и Хыналыге - 12, в Ходжалы, Гобустане и Шаруре - 10, в Шахдаге и Билясуваре - 9, в Губе и Гедабее - 8, в Физули и Огузе - 7, в Имишли и Нахчыване - 6, в Дашкясане, Габале и Садаряее - 5, в Тертере, Агдаме и Гёйчае - 3, в Джейранчёле - 2, в Ордубаде, Агсу, Барде и Нафталане - 1 см.

Количество выпавших осадков в Бейлагане и Лянкарани составило 24, в Баку и на Абшеронском полуострове - 15, в Сабирабаде - 13, в Астаре - 12, в Кюрдамире - 9, в Товузе, Зардабе и Мингячевире - 6, в Балакене и Евлахе - 5, в Гяндже и Шамкире - 4, в Акстафе и Нефтчале - 3, в Шабране - 2, в Гёйгёле - 1 мм. В Сумгайыте, Гёйгёле, Гяндже, Нафталане, Шамкире, Балакене, Гахе, Шеки, Огузе, Габале, Шамахы, Гобустане, Грызе, Ярдымлы и Лерике наблюдается туман, видимость ограничена до 500 метров.

Минимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 1, в Аранских районах - 2, в Нахчыванской АР - 15, в горных районах - 9, в высокогорных районах - до 18 градусов мороза. Ожидается, что с полудня 21 января погодные условия на территории страны смягчатся, 22–25 января в большинстве регионов будет преимущественно без осадков, температура постепенно повысится, будет преобладать умеренный юго-западный ветер.