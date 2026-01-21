От «Bayatılar» к «Zalim»: Спустя три десятилетия Эльдар Мансуров и Левент Юксель впервые встретились - ФОТО - ВИДЕО

Песня «Bayatılar», написанная народным артистом Азербайджана Эльдаром Мансуровым на слова народного поэта Вахида Азиза, истинное явление в мире современной музыки.

Именно эту композицию по праву можно считать самой популярной азербайджанской мелодией последних лет (более 30 официальных перепевок), проникнувшей в сердца слушателей по всему миру, унося их в захватывающее путешествие по миру азербайджанской культуры.

Одним из исполнителей «Bayatılar» турецкий поп-певец и мультиинструменталист Левент Юксель – в его версии песня Э.Мансурова получила название «Zalim» и была исполнена им в 1995 году.

Как оказалось Э.Мансуров и Л.Юксель не были знакомы и встретились в Измире спустя 31 год после релиза трека «Zalim», о чем композитор сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, подчеркнув, что «наконец-то эта встреча состоялась».

Подчеркнем, что с каждой нотой и словом «Bayatılar» сохраняет и передаёт наследие и традиции, пронизанные глубоким уважением к истории и культуре Азербайджана, особенно это чувствуется в оригинальной версии песни, исполненной народной артисткой Азербайджана Бриллиант Дадашевой в конце 80-х годов.

Читайте по теме:

От народных мелодий до мировой славы: Путешествие в музыкальную душу Азербайджана - ВИДЕО

В Риме прошёл концерт, посвящённый симфоническому творчеству Эльдара Мансурова – ФОТО