Главный дипломат ЕС прокомментировала угрозы Трампа захватить Гренландию

Ни одна страна не имеет права захватывать территорию другой страны.

Ни в Украине, ни в Гренландии, ни где-либо еще в мире. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас, комментируя угрозы президента США Дональда Трампа захватить Гренландию.

Каллас отметила, что Европа готова обсуждать с Вашингтоном безопасность Арктики, но «угрозы тарифами - не тот путь, которым следует идти». «Суверенитет не подлежит торгу», - подчеркнула политик, передает DW.