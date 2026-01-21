Ильхам Алиев принял делегацию, связанную с «Премией Заида за человеческое братство» - ФОТО

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 9 января принял генерального секретаря Совета мусульманских старейшин Мухаммеда Абдульсалама, а также членов жюри "Премии Заида за человеческое братство" - бывшего председателя Совета Европейского союза Шарля Мишеля и бывшего председателя Комиссии Африканского союза Мусу Факи.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы азербайджанского государства.