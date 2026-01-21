В Баку задержан водитель Range Rover в состоянии наркотического опьянения - ВИДЕО

Сотрудники 11-го взвода Главного управления государственной дорожной полиции (ГУГДП) МВД на 143-м километре автодороги Алят - Астара задержали автомобиль марки Range Rover с государственным регистрационным номером 90-YC-977, водитель которого допустил нарушение правил дорожного движения.

Как сообщили в Управлении, опасные маневры водителя, пытавшегося уклониться от ответственности, были пресечены, в его отношении приняты меры в соответствии с законодательством, передает 1news.az.

В ходе расследования было установлено, что водитель Али Расулов управлял транспортным средством в состоянии наркотического опьянения. Материалы, собранные по данному факту, были направлены в суд для рассмотрения в соответствующем порядке. Решением суда А. Расулов был подвергнут административному аресту.

«Главное управление государственной дорожной полиции еще раз заявляет, что в отношении водителей, грубо нарушающих правила дорожного движения и создающих угрозу жизни и здоровью других участников движения, принимаются решительные меры в соответствии с требованиями законодательства, и контроль в этом направлении продолжается.

Не будем забывать, что дороги - это пространство общественной ответственности. Основная цель полицейской службы заключается не в наказании, а в защите жизни и здоровья граждан, обеспечении безопасности дорожного движения и создании надежной дорожной среды для каждого», - говорится в сообщении.