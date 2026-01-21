Виктория Бекхэм отказалась шить свадебное платье для невестки? Стилист раскрыла правду - ФОТО

Ранее сын Дэвида и Виктории Бекхэм Бруклин Бекхэм впервые откровенно рассказал о давлении со стороны знаменитых родителей, унижениях и семейных интригах.

Одной из центральных тем его заявления стала свадьба с американской актрисой и моделью Николой Пельтц, с которой, по словам Бруклина Бекхэма, родители бесконечно пытались разрушить его отношения. «Это не прекращалось. Моя мама в самый последний момент отказалась шить платье для Николы, несмотря на то, как она ждала возможности надеть её дизайн, вынудив её в срочном порядке искать другое платье» - заявляет Брукликн Бекхэм.

На фоне скандала в семье Бекхэмов особый интерес вызывает комментарий звездного стилиста на свадьбе Николы Пельтц и Бруклина Бекхэма Лесли Фремар журналу Vogue в 2022 году, который подвергает сомнению слова Б.Бекхэма о том, что свадебное платье его невеста выбрала «в последний момент» из-за конфликта с его матерью.

Л.Фремар заявляет, что свадебное платье Н.Пельтц от Valentino создавалось целый год. По словам стилиста были визиты в штаб-квартиру Valentino в Риме, где они тесно сотрудничали с креативным директором бренда Пьерпаоло Пиччоли - также проводились две примерки в Майами, а главный портной специально прилетал, чтобы убедиться, что результат идеален. В Vogue особо подчеркивалось, что именно П.Пиччоли был первым, к кому обратилась Никола Пельтц для создания свадебного образа.

Но при этом в интервью The Sunday Times спустя несколько месяцев после свадьбы Н.Пельтц прокомментировала предположения, что отказалась надевать платье знаменитой свекрови: «На самом деле я очень-очень хотела надеть его и считала, что это так красиво, что мама Бруклина смогла его создать для меня».

Несмотря на это, в интервью для американской версии Grazia американская актриса намекнула, что всё прошло не гладко: «Мы начали проектировать платье, а через несколько дней я не получала никакой информации. Виктория позвонила моей маме и сказала, что её ателье не сможет это сделать. Я собиралась надеть свадебное платье Виктории и была очень взволнована возможностью носить дизайн будущей свекрови…».

Виктория Бекхэм является основательницей и креативным директором собственного модного бренда Victoria Beckham - одноименной линии одежды, обуви, аксессуаров и кожаных изделий, известной своим минимализмом, элегантным дизайном и современным британским стилем. Коллекции включают готовую одежду (ready‑to‑wear), обувь, очки и кожаные изделия, а бренд представлен в десятках стран по всему миру.

Читайте по теме:

Бруклин Бекхэм разорвал прямой контакт с родителями, с которыми общается через адвокатов

Звездный скандал между свекровью и невесткой: Бекхэмы отписались от сына в соцсети из-за его жены

Дэвид Бекхэм на фоне скандала со старшим сыном: «Детям свойственно ошибаться»